Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу о том, что запасы ракет Х-101 у противника есть еще с советских времен, и именно сейчас он их использует. Однако с "Калибрами" другая ситуация, ведь эти ракеты имеют западное комплектование.
К теме Могли накопить, однако есть "но", – в ВМС отреагировали на возможные обстрелы "Калибрами"
Имели определенные сложности
Пусковой установкой к ракетам Х-101 является чаще всего стратегическая авиация. Речь идет о самолетах Ту-95 и Ту-22М3.
Эти борта производились еще в Советском Союзе, поэтому россияне имели определенные сложности с поддержанием их операционной пригодности. Это связано с техническим обслуживанием, регламентными работами, поиском запчастей. Из-за таких проблем использование этих самолетов было несколько лимитированным,
– пояснил он.
В то же время на сегодня на эти самолеты загружается неполный боекомплект. Таким образом россияне пытаются снизить непосредственные нагрузки и скорость износа тех или иных узлов и частей, что должно позволить продлить срок эксплуатации самолетов.
Требовалось время
Россияне не применяли "Калибры" длительное время по 2 причинам.
Во-первых, для этих ракет им пришлось искать заменители деталей, поскольку из-за санкций они не имели доступа к западным комплектующим. Поэтому им требовалось определенное время для поиска аналогов и восстановления темпов производства "Калибров".
Во-вторых, активность использования этих ракет ограничивалась количеством пусковых установок, которые имеет сейчас противник.
Основными пусковыми для запуска "Калибров" были установки морского базирования в составе Черноморского флота России. По словам авиационного эксперта, он был или частично уничтожен, или передислоцирован из оккупированного Крыма в другие военные порты России. Оккупантам пришлось перебросить альтернативные пусковые, которые позволяли бы использовать "Калибры".
"После восстановления доступа к запчастям или модернизации этих ракет с использованием других комплектующих, в частности китайских, и передислокации пусковых, может восстановиться возможность россиян использовать "Калибры" активнее, чем раньше", – отметил Богдан Долинце.
Больше о применении россиянами ракет "Калибр"
- Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что россияне накопили запасы этих ракет, и они являются готовыми к применению. Он также объяснил то, что враг определенное время отдавал предпочтение ракетам Х-101, потому что они более эффективны, чем "Калибры".
- Буданов отметил, что россияне приняли нормативное решение, в соответствии с которым, когда запасы ракет флота уменьшаются до определенного количества, они должны обязательно их пополнить до необходимой численности.
- С начала 2024 года враг не переставал наносить удары по территории Украины. За это время он применил более 180 средств поражения. Однако выпустил только одну ракету "Калибр", а Х-101 – 113 единиц.
- По мнению журналистов, учитывая, что последние 4 месяцев враг не применял "Калибры" для ударов по Украине, то он вероятно накопил от 245 до 285 этих ракет.