Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу про те, що запаси ракет Х-101 у противника є ще з радянських часів, і саме зараз він їх використовує. Однак з "Калібрами" інша ситуація, адже ці ракети мають західне комплектування.

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Мали певні складнощі

Пусковою установкою до ракет Х-101 є найчастіше стратегічна авіація. Мовиться про літаки Ту-95 та Ту-22М3.

Ці борти вироблялися ще в Радянському Союзі, тому росіяни мали певні складнощі з підтримкою їх операційної придатності. Це пов'язане з технічним обслуговуванням, регламентними роботами, пошуком запчастин. Через такі проблеми використання цих літаків було дещо лімітованим,

– пояснив він.

Водночас на сьогодні на ці літаки завантажується неповний боєкомплект. У такий спосіб росіяни намагаються знизити безпосередні навантаження і швидкість зносу тих чи інших вузлів і частин, що має дозволити продовжити термін експлуатації літаків.

Потребувало часу

Росіяни не застосовували "Калібри" тривалий час з 2 причин.

По-перше, для цих ракет їм довелося шукати замінники деталей, оскільки через санкції вони не мали доступу до західного комплектування. Тому їм потребували певного часу для пошуку аналогів та відновлення темпів виробництва "Калібрів".

По-друге, активність використання цих ракет обмежувалась кількістю пускових установок, які має наразі противник.

Основними пусковим для запуску "Калібрів" були установки морського базування в складі Чорноморського флоту Росії. За словами авіаційного експерта, він був або частково знищений, або передислокований з окупованого Криму в інші військові порти Росії. Окупантам довелось перекинути альтернативні пускові, які дозволяли б використовувати "Калібри".

"Після відновлення доступу до запчастин або модернізації цих ракет з використанням іншого комплектування, зокрема китайського, та передислокації пускових, може відновитися можливість росіян використовувати "Калібри" активніше, ніж раніше", – відзначив Богдан Долінце.

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