Могут запускать "Кинжалы": для чего Россия перекинула в Беларусь свои Миги
Недавно появилась информация, что Россия переместила в Беларусь авиацию, которая может нести гиперзвуковое оружие, а именно ракеты типа "Кинжал". Все это происходит на фоне бесконечных "учений" белорусов возле наших границ.
Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что предварительно была информация, что белорусская военная техника, снаряды, ракеты и т.д. – наоборот, вывозятся для нужд российской армии.
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И именно эта информация, давала нам основания, оценивать вероятность вторжения Беларуси на нашу территорию как очень минимальную. Очевидно, что никто не будет вывозить собственное вооружение, если у тебя есть намерения наступать.
Да, теперь есть эта информация о Мигах. Для себя я пока не могу составить мнение, для чего они нагнали авиацию в Беларусь. Лукашенко отдал россиянам в пользование аэродром Лунинец – он рядом с украинской границей, для того, чтобы россияне его использовали,
– отмечает Ступак.
По словам специалиста, этот аэродром был заброшен, поэтому его отремонтировали. Ранее именно в этом месте могла находиться авиация, которая могла нести ядерное оружие.
К слову – предположение Олега Жданова о наступлении со стороны Беларуси: смотрите видео
Ракета "Кинжал" может лететь очень далеко, будем наблюдать за ситуацией. Пока у нас не было информации о сбитии таких ракет, поэтому пока в Украине нет таких средств ПВО.
Постоянная угроза со стороны Беларуси
- По мнению военного эксперта Петра Черника, легкомыслить с заявлениями белорусского и осейского диктаторов не стоит. Однако за более чем 7 месяцев войны Северный фланг укреплен на самом высоком возможном уровне. По его словам, в случае наступления нападающим точно не поздоровится.
- Собственную оценку опасности дали и американские аналитики. Пока в США не видят серьезной угрозы для Украины с территории Беларуси. Серьезных войск, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя в Украине, нет. США также не наблюдают ничего в плане перемещения российских стратегических самолетов и других средств, способных нести ядерное оружие.
- Как утверждает политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, белорусы знают, что их ждет в Украине, ведь они уже заходили на территорию нашего государства. Да, потенциальный риск удара со стороны Беларуси и по нашим западным областям, и по Киеву остается. Однако паниковать не нужно, отмечает он, но мы должны готовиться, чтобы это не застало нас врасплох.