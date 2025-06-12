Как КНДР продвинулась в усовершенствовании баллистики и как это влияет на обстрелы Украины

Северная Корея за 2025 год продвинулась в усовершенствовании своих баллистических ракет. Это оружие стало поражать цели более точно, хотя все еще и с отклонениями в несколько сотен метров.

Об этом говорится в материале 24 Канала – "Контрабанда смерти: как КНДР и Россия модернизируют баллистические ракеты благодаря Западу․ Исследование".

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Чем опасны усовершенствованные баллистические ракеты КНДР

В 2025 году Россия начала применять против Украины более точные северокорейские баллистические ракеты. Теперь их отклонение от запланированной точки поражения измеряется не километрами, а сотнями метров. Несмотря на это, ракеты типа KN-23/24 все еще остаются непригодными для применения в густонаселенных районах – из-за неспособности гарантировать избирательность поражения.

Тем не менее факт остается фактом: инженеры КНДР значительно продвинулись в совершенствовании собственной баллистики. Можно только предполагать, причастны ли к этому китайцы, однако без причастности россиян такие успехи пхеньянского ВПК объяснить было бы крайне сложно,

– говорится в материале.

Еще недавно ракеты Hwasong-11Ga/B практически не могли наводить на точку прилета. После выхода на космическую орбиту они просто падали, а системы корректировки полета банально не могли обеспечить выход на нужную траекторию. Сейчас эту глобальную техническую проблему почти полностью устранили.

Уровень военного сотрудничества между Кремлем и Северной Кореей настолько глубокий, что не исключено, что российские специалисты передают Пхеньяну технологии в обмен на боеприпасы. Возможно, речь идет и о модернизации систем наведения, или даже об установке российских компонентов непосредственно в корпуса северокорейских ракет.

"Вынуждены признать, что в случае попаданий по объектам нашего ВПК, KN-23 и KN-24 наносят значительные разрушения", – указано в исследовании.

Ярким примером недостаточной точности северокорейских ракет остаются такие трагедии, как прилет в доме на Кременецком переулке, 5 в Киеве 26 апреля. Там ракета попала в двухэтажный жилой дом.



Последствия от прилета северокорейской баллистической ракеты 26 апреля / Фото ГСЧС Киева

Всего в 600 метрах оттуда расположено госпредприятие "Антонов", и, очевидно, именно оно было первичной целью атаки. Взрыв разрушил здание до основания, погибли 13 человек, еще 90 получили ранения. В радиусе 300 метров было повреждено 15 сооружений.

Подобные обстрелы врага – уже привычная практика. Россия выпускает в среднем по две северокорейские баллистические ракеты ежедневно, и практически каждый удар уносит жизни мирных жителей.

Один из самых ужасных случаев – трагедия в Коростышеве в Житомирской области. Там ракета KN-23 попала в дом семьи Мартынюков.

Под обломками погибли трое детей: 17-летний Роман, 12-летняя Тамара и 8-летний Станислав. Спасатели смогли только деблокировать их тела.



Погибшие дети из семьи Мартынюков / Фото из фейсбука лицея № 1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета

Как и в большинстве случаев применения северокорейских ракет, в радиусе многих километров от места удара не было ни одного военного объекта.

По оценкам экспертов, KN-23 могла сильно отклониться от курса, поскольку запуск осуществлялся почти на границе ее технического радиуса действия – а это около 750 километров от стартовой позиции до места удара в Коростышеве.