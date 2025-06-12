Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу – "Контрабанда смерті: як КНДР та Росія модернізують балістичні ракети завдяки Заходу․ Дослідження".

До теми Маємо дані про поширення російсько-іранських дронів у КНДР, – Зеленський

Чим небезпечні вдосконалені балістичні ракети КНДР

У 2025 році Росія почала застосовувати проти України більш точні північнокорейські балістичні ракети. Тепер їх відхилення від запланованої точки ураження вимірюється не кілометрами, а сотнями метрів. Попри це, ракети типу KN-23/24 все ще залишаються непридатними для застосування в густонаселених районах – через неспроможність гарантувати вибірковість ураження.

А проте факт залишається фактом: інженери КНДР значно просунулися в удосконаленні власної балістики. Можна лише припускати, чи дотичні до цього китайці, однак без причетності росіян такі успіхи пхеньянського ВПК пояснити було б вкрай складно,

– мовиться у матеріалі.

Ще донедавна ракети Hwasong-11Ga/B практично не могли наводити на точку прильоту. Після виходу на космічну орбіту вони просто падали, а системи коригування польоту банально не могли забезпечити вихід на потрібну траєкторію. Зараз цю глобальну технічну проблему майже повністю усунули.

Рівень військової співпраці між Кремлем і Північною Кореєю настільки глибокий, що не виключено, що російські фахівці передають Пхеньяну технології в обмін на боєприпаси. Можливо, йдеться і про модернізацію систем наведення, або навіть про встановлення російських компонентів безпосередньо в корпуси північнокорейських ракет.

"Вимушені визнати, що у випадку попадань по об'єктах нашого ВПК, KN-23 та KN-24 наносять значні руйнування", – зазначено у дослідженні.

Яскравим прикладом недостатньої точності північнокорейських ракет залишаються такі трагедії, як приліт у будинку на Кременецькому провулку, 5 у Києві 26 квітня. Там ракета влучила у двоповерховий житловий будинок.



Наслідки від прильоту північнокорейської балістичної ракети 26 квітня / Фото ДСНС Києва

Усього за 600 метрів звідти розташоване держпідприємство "Антонов", і, очевидно, саме воно було первинною ціллю атаки. Вибух зруйнував будинок дощенту, загинули 13 людей, ще 90 дістали поранення. У радіусі 300 метрів було пошкоджено 15 споруд.

Подібні обстріли ворога – вже звична практика. Росія випускає у середньому по дві північнокорейські балістичні ракети щодня, і практично кожен удар забирає життя мирних жителів.

Один із найжахливіших випадків – трагедія в Коростишеві на Житомирщині. Там ракета KN-23 поцілила у будинок родини Мартинюків.

Під уламками загинули троє дітей: 17-річний Роман, 12-річна Тамара та 8-річний Станіслав. Рятувальники змогли лише деблокувати їхні тіла.



Загиблі діти з родини Мартинюків / Фото з фейсбуку ліцею № 1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

Як і в більшості випадків застосування північнокорейських ракет, у радіусі багатьох кілометрів від місця удару не було жодного військового об'єкта.

За оцінками експертів, KN-23 могла сильно відхилитися від курсу, оскільки запуск здійснювався майже на межі її технічного радіуса дії – а це близько 750 кілометрів від стартової позиції до місця удару в Коростишеві.