Ракеты летели на Ивано-Франковщину: там была серия взрывов, работала ПВО

В Ивано-Франковской области утром 26 августа слышали взрывы. Туда направлялись вражеские крылатые ракеты.

Кроме того, уже стало известно о работе противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Прикарпатья оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о работе ПВО на Прикарпатье

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 06:11. Уже в 08:51 Воздушные силы сообщили о движении вражеских целей в направлении региона.

Группа крылатых ракет на Ивано-Франковскую область,

– написали военные.

Через несколько минут руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о работе наших защитников по вражеским целям.

"Земляки, сохраняйте спокойствие! В области работает ПВО! Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников неба, не помогайте врагу!" – отметила чиновница.

В 08:55 корреспонденты Суспильного написали, что в области были слышны взрывы. Через 2 минуты стало известно о повторных громких звуках. В 09:00 журналисты в третий раз написали о взрывах.

Светлана Онищук также отмечала, что, по состоянию на 09:01, в воздушном пространстве области находятся вражеские цели, а также работает ПВО.

В 09:18 корреспонденты Суспильного сказали, что в Ивано-Франковской области снова слышны звуки взрывов.

Через 19 минут руководительница Ивано-Франковской ОВА написала, что в воздухе до сих пор находятся вражеские цели. Поэтому она призвала граждан быть максимально бдительными и находиться в укрытиях.

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