Ракеты во Львове попали возле железной дороги: пострадавших среди находившихся на вокзале нет

Утром 18 апреля по Львову запустили 5 ракет. Одна из них попала вблизи железнодорожного вокзала. Известно, что среди пассажиров или железнодорожников пострадавших нет.

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли Львов. Несколько вражеских ракет попали недалеко от железнодорожных объектов. Как отмечают в Укрзализныце, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

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Команда вокзала сработала четко

И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко,

– подчеркнули в компании.

Также добавили, что движение поездов во Львов уже возобновлено. Но в связи с тревогами приедут они с задержкой. Что касается инфраструктуры, то ее в "Укрзализныце" обещают восстановить.

Отметим, что с утра практически по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Приблизительно через час во Львове прогремело несколько взрывов.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый отметил, что по городу нанесли пять прицельных ракетных ударов.

В "Укрзализныце" добавили, что ситуация на железнодорожном вокзале контролируемая. Пассажиров успели вывести в укрытия.

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