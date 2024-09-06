Не только "Шахеды": по каких целях будут бить многоцелевые ракеты от Британии
Украина получит от Великобритании 650 многоцелевых ракет Martlet. Они будут эффективными против многих воздушных целей, которые запускает Россия.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что такого типа ракеты Силы обороны Украины использовали и раньше.
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Как ракеты Martlet помогут Украине
Как отметил Коваленко, такие ракеты будут эффективными против дозвуковых воздушных целей. В частности это могут быть вражеские "Шахеды". Также эта ракета способна уничтожать вражеские ракеты Х-101, "Калибр", которые также являются дозвуковыми.
Кроме всего, это и другие цели. Авиационные. Те же самолеты, вражеские истребители, вертолеты. Они неплохо будут работать в ближнем радиусе,
– заметил Коваленко.
Понятно, что Martlet не смогут уничтожать баллистические ракеты врага. Это физически невозможно сделать. Для этого используют зенитные ракетные комплексы Patriot, SAMP/T и т.п.
Обратите внимание! Украина получит 650 многоцелевых ракет Martlet. Общая стоимость составит 162 миллиона фунтов стерлингов.