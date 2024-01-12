Россия обстреливает Украину ракетами КНДР: что об этом говорит официальный Пхеньян

В Офисе генпрокурора 11 января заявили, что уже есть доказательства того, что Россия применяет против Украины ракеты, изготовленные в КНДР. Официальный Пхеньян уже отреагировал.

Так, в Северной Корее дали комментарий по этому поводу. Что именно сказали в Пхеньяне относительно использования оккупантами ракет КНДР для обстрела Украины, передает 24 Канал.

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"Безосновательные" обвинения

Постоянный представитель КНДР в ООН заявил, что обвинения в использовании Россией северокорейских ракет в войне против Украины якобы "безосновательны". Кроме того, назвал заседание Совбеза 10 января свидетельством попыток США якобы "подорвать основы международного мира и безопасности вопреки принципам Устава ООН".

КНДР не считает нужным комментировать каждое безосновательное обвинение США,

– заявил посол КНДР.

Конечно, северокорейский дипломат повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что "украинская ситуация" якобы создана конфронтационной политикой США "с целью посягать на разумные и справедливые интересы безопасности России и содействовать продвижению НАТО на Восток шаг за шагом от А до Я". Также заявил, что "Вашингтон никогда не избежит своей ответственности".

Кроме того, посол посетовал, что США "подтянули" КНДР, которая якобы "не имеет отношения" к обсуждению вопросов повестки дня. Также заявил, что созыв Совбеза "является ярким отражением их бедственного положения" и свидетельством "нехватки сил и средств в стратегическом противостоянии с Россией".

Также постпред заявил, что связи Северной Кореи с Россией "являются законными отношениями между независимыми суверенными государствами на основе уважения принципа равенства и права на самоопределение".

Обратите внимание! Генеральный прокурор 11 января сообщил, что уже есть первые доказательства использования Россией ракет, произведенных в КНДР.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", – подчеркнул Андрей Костин.