"Поможет пережить зиму": Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок PAC-2
4 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом по вопросам защиты энергосистемы. Ключевой темой стало как можно более быстрое получение ракет PAC-2 немецкого производства.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.
Как Германия может помочь Украине защититься от баллистических ракет?
По словам Зеленского, российские войска наносят удары по критической инфраструктуре практически во всех регионах Украины. Особенно сложной остается ситуация с перехватом баллистических ракет из-за хронического дефицита боеприпасов для систем Patriot.
Президент сообщил, что у Украины есть контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства, рассчитанный на следующие два года. Сейчас стороны работают над возможностью ускорить их поставку.
У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму,
– отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что поддержка Германии уже неоднократно помогала Украине защищать жизни людей.
О какой еще военной помощи договорились?
В ходе встречи Зеленский и Писториус также обсудили вопросы поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.
По словам президента, стороны договорились, что соответствующие команды проработают возможность ускорения поставок ракет PAC-2 и другие затронутые вопросы.
Напомним, ранее мы писали, что Украина ведет переговоры с партнерами в Европе и США о заключении новых соглашений на поставку ракет для комплексов Patriot и NASAMS.