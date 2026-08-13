Выйдем на позитивные решения, – Подоляк об ожиданиях ПВО от американцев

Владимир Зеленский заявил, что для прохождения зимы и сохранения жизней украинцев нашей стране нужно купить всего 5% ракет для ПВО в Соединенных Штатах Америки. Американцы значительно израсходовали это вооружение на войне на Ближнем Востоке, но все же положительные сигналы есть.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что партнеры Украины понимают проблему нехватки ракет в нашей стране и важность защиты людей. Важной в коммуникации с ними является активность в переговорах.

Ожидания в отношении ПВО со стороны американцев

По словам советника Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский четко говорит о том, что у Украины есть на складах и сколько чего нужно иметь для защиты инфраструктуры. Кроме того, президент проявляет инициативу на переговорных площадках, общается с американцами и получает множество деловых и политических предложений.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Европой – есть ряд лоббистов, которые ищут возможности на внутреннем рынке и решения для защиты Украины.

Поэтому, думаю, эффект будет. Давление, в хорошем смысле этого слова, носит как публичный, так и непубличный характер. В США даже электорат оказывает давление на администрацию президента. Это справедливо. Есть понимание, что защититься от "маньяка" (Путина, – 24 Канал) можно, только если у тебя есть инструмент на складах. На переговорах, не сомневаюсь, выйдем на позитивные решения,

– подчеркнул он.

Подоляк о ПВО от США: смотрите видео

Подоляк добавил, что у партнеров также есть понимание других важных для Украины аспектов. Прежде всего речь идет о санкциях (которые должны быть более жесткими) против тех, кто вовлечен в ракетостроение России – производит для этого необходимую продукцию и продает через посредников. Также речь идет об ударах по российским военным предприятиям и мобильным пусковым установкам.

Добавим, что сейчас Украина располагает лишь 1% от того количества ракет-перехватчиков для систем Patriot, которое находится в запасах США. Поэтому даже небольшая доля запасов могла бы изменить ситуацию.