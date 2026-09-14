Украина получит лицензию на ракеты Patriot, но есть нюанс: Трамп сделал новое заявление

Украина может получить лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Однако речь идет об их "менее современной версии".

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета.

Получит ли Украина лицензию на производство ракет Patriot?

Журналисты поинтересовались у американского политика, сможет ли Украина, в конечном итоге, получить лицензию на производство ракет для Patriot. Ответ Трампа был коротким: "Менее современную версию".

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность предоставления лицензий.

Еще в конце мая Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу США в связи с нехваткой средств ПВО. Впоследствии он уточнил, что просил американского президента разрешить Украине самостоятельно производить ракеты для Patriot.

В июле Трамп уже допускал передачу Киеву соответствующей лицензии, но позже начал сомневаться в таком решении. Одной из причин называли опасения Вашингтона относительно возможной утечки конфиденциальных американских технологий в Россию.

Среди вариантов компромисса рассматривалась схема, при которой Украина будет производить часть компонентов, а окончательная сборка ракет будет происходить в Германии.

В настоящее время Украина по-прежнему испытывает нехватку ракет-перехватчиков для Patriot.

5 августа Financial Times сообщила, что Трамп отказал Зеленскому в передаче нескольких сотен таких ракет, сославшись на ограниченные запасы США и потребности американских военных на Ближнем Востоке.

13 августа глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны Евросоюза, у которых на складах есть ракеты для Patriot, передать их Украине.

В конце августа британский премьер-министр Энди Бернем также заявил о намерении вместе с другими европейскими лидерами убедить Трампа предоставить Украине доступ к американским запасам перехватчиков перед зимой.

25 августа Зеленский сообщил, что Украина уже получила небольшую партию ракет для Patriot, ракеты AIM для NASAMS, а также подтверждение о нескольких комплексах Crotale и боеприпасах к ним.

7 сентября стало известно, что Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счет кредита в размере 90 миллиардов евро.

На следующий день стало известно, что Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на укрепление украинской ПВО зимой. В новый пакет помощи войдут, в частности, ракеты для Patriot.