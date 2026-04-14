Ракеты SCALP в действии: СОУ уничтожили вражеские склады с БПЛА и боеприпасами

В ночь на 14 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага. Поражены место хранения ударных беспилотников и склады с боеприпасами на оккупированных территориях Украины.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Какие объекты врага уничтожили ВСУ?

В ночь на 14 апреля Воздушные силы ВСУ атаковали места хранения вражеских ударных беспилотников в районе аэропорта "Донецк" на ВОТ Донецкой области. Для удара использовали франко-британские крылатые ракеты SCALP и управляемые авиационные бомбы GBU-39.

В то же время украинские ударные дроны поразили склады боеприпасов российской армии в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Сейчас точные потери противника и масштабы ущерба устанавливаются.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины,

– добавили в Генштабе.

