Ракеты SCALP в действии: СОУ уничтожили вражеские склады с БПЛА и боеприпасами
14 апреля, 14:31
Обновлено - 15:02, 14 апреля

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины атаковали места хранения вражеских беспилотников и склады боеприпасов на оккупированных территориях ракетами SCALP и бомбами GBU-39.
  • Пораженные объекты находились в районе аэропорта "Донецк" и в населенных пунктах Азовское, Урзуф и Куликовское.

В ночь на 14 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага. Поражены место хранения ударных беспилотников и склады с боеприпасами на оккупированных территориях Украины.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Какие объекты врага уничтожили ВСУ?

В ночь на 14 апреля Воздушные силы ВСУ атаковали места хранения вражеских ударных беспилотников в районе аэропорта "Донецк" на ВОТ Донецкой области. Для удара использовали франко-британские крылатые ракеты SCALP и управляемые авиационные бомбы GBU-39.

В то же время украинские ударные дроны поразили склады боеприпасов российской армии в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Сейчас точные потери противника и масштабы ущерба устанавливаются.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины,
– добавили в Генштабе.

ВСУ атаковали вражеские склады с БПЛА: смотрите видео Генштаба

Какие еще объекты подверглись атаке?

  • 14 апреля украинские силы нанесли удар по российским радиолокационным станциям "Небо-У" и "Каста-2Е". Также под прицелом оказался зенитный ракетный комплекс "Тор-М1".

  • Днем 13 апреля удару подвергся завод "Череповец-Азот" в Вологодской области России. Сообщается, что в результате попадания беспилотников вспыхнули два из трех аммиачных цехов предприятия.

  • 11 апреля на Россию летело более 100 дронов, одновременно взрывы гремели в Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областях. Целью для дронов стала ЛПДС "Крымская".