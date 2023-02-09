Достаточно мощная ракета: на что способны Storm Shadow, которые Украине может предоставить Великобритания

Владимир Зеленский посетил Великобританию, поэтому украинцы ждут хороших новостей о передаче нового вооружения. Эксперты отмечают, что одним из хороших вариантов, на который может рассчитывать Украина, есть ракеты Storm Shadow. На что способно это вооружение - читайте в статье.

Об этом 24 Канала рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он рассказал, что это за ракеты и смогут ли их использовать ВСУ.

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На что способны ракеты Storm Shadow

Алексей Гетьман назвал основные характеристики ракет Storm Shadow:

Это крылатые ракеты, которые имеют небольшую скорость и летят по запланированному маршруту . Но они сверяют свой маршрут через спутники и камеры, поэтому военные смогут видеть, как те летят.

. Но они сверяют свой маршрут через спутники и камеры, поэтому военные смогут видеть, как те летят. Ракеты Storm Shadow летят довольно низко – на высоте 30 или 40 метров, но перед тем, как достичь цели, они поднимаются и под определенным углом атакуют цель.

и под определенным углом атакуют цель. Важно и то, что у них есть средства защиты от радиолокационных станций , чтобы их не мог отследить противник.

, чтобы их не мог отследить противник. Эта ракета довольно тяжелая, в зависимости от того, как она заряжена, это оружие весит больше тонны. Но наши самолеты могут ее поднять, и она достаточно мощная.

К тому же, у нее несложный крепеж на самолеты, поэтому эти ракеты можно поставить на любые самолеты, не только британские. "Например, на F-16, которые мы можем получить после следующего "Рамштайна", – предположил майор.

Эти Storm Shadow легко прикрепить к самолету, затем нужно их запрограммировать на цель. В воздухе самолет ее отцепит и она улетит самостоятельно на указанную цель. Мы такие ракеты сможем запускать даже с тех самолетов, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ,

– отметил Гетман.

Военный аналитик добавил, что F-16 может поднять до 8 тонн, а это около 4 ракет Storm Shadow, а наши самолеты МиГ и Су поднимают около 2 тонн. Так что одновременно нанести много ударов, нужно поднять в небо несколько самолетов.

Гетман рассказал о поставках вооружения: видео



Ранее полковник ВСУ и военный эксперт Роман Рассвет рассказывал, что Storm Shadow – это ракета с дальностью от 250 до 1000 километров. Он отметил, что она является дозвуковой и с мощной боевой частью.

По его мнению, если ВСУ получат такие ракеты, то обязательно их эффективно используют. В частности, одна из целей – потопить весь Черноморский флот России.

Он добавил, что эти ракеты недешевы, стоимость одной составляет ориентировочно полтора миллиона долларов. Поэтому, скорее всего, Великобритания предоставит их в определенном количестве.

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