Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він розповів, що це за ракети та чи зможуть їх використовувати ЗСУ.
До теми Домовились про далекобійну зброю та оборонний пакет: результати візиту Зеленського у Лондон
На що здатні ракети Storm Shadow
Олексій Гетьман назвав основні характеристика ракет Storm Shadow:
- Це крилаті ракети, які мають невелику швидкість та летять по запланованому маршруту. Але вони також звіряють свій маршрут через супутники та камери, тому військові зможуть бачити, як ті летять.
- Ракети Storm Shadow летять доволі низько – на висоті 30 чи 40 метрів, але перед тим, як досягнути цілі, вони піднімаються і під певним кутом атакують ціль.
- Важливо й те, що вони мають засоби захисту від радіолокаційних станцій, щоб їх не міг відстежити противник.
- Ця ракета доволі важка, залежно від того, як вона заряджена, ця зброя важить більше тонни. Але наші літаки можуть її підняти, і вона доволі потужна.
- До того ж, в неї нескладне кріплення на літаки, тож, ці ракети можна поставити на будь-які літаки, не лише британські. "Наприклад, на F-16, які ми можемо отримати після наступного "Рамштайну", – припустив майор.
Ці Storm Shadow легко прикріпити до літака, потім треба їх запрограмувати на ціль. В повітрі літак її відчепити і вона полетить самостійно на вказану ціль. Ми такі ракети зможемо запускати навіть з тих літаків, які зараз є на озброєнні ЗСУ,
– зазначив Гетьман.
Військовий аналітик додав, що F-16 може підняти до 8 тонн, а це близько 4 ракет Storm Shadow, а наші літаки МіГ та Су піднімають лиш близько 2 тонн. Тож, що одночасно завдати багато ударів, треба підняти в небо кілька літаків.
Гетьман розповів про постачання озброєння: відео
Раніше полковник ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповідав, що Storm Shadow – це ракета з дальністю від 250 до 1000 кілометрів. Він зазначив, що вона є дозвуковою і з потужною бойовою частиною.
На його думку, якщо ЗСУ отримають такі ракети, то неодмінно їх ефективно використають. Зокрема, одна із цілей – потопити весь Чорноморський флот Росії.
Він додав, що ці ракети є недешевими, вартість однієї складає орієнтовно півтора мільйона доларів. Тому, швидше за все, Британія надасть їх у визначеній кількості.
Чого Україні очікувати від Великої Британії: коротко
- Під час свого виступу перед парламентом Великої Британії Володимир Зеленський попросив про бойові літаки для України, які необхідні для посилення захисту українського неба.
- Згодом Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса дослідити, які літаки Велика Британія могла б передати Україні.
- Лідери цих країн підписали "Декларацію єдності", тож Україна та Велика Британія закріпили потужний союз.
- Президент розповів, що держави погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів.