Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він розповів, що це за ракети та чи зможуть їх використовувати ЗСУ.

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На що здатні ракети Storm Shadow

Олексій Гетьман назвав основні характеристика ракет Storm Shadow:

Це крилаті ракети, які мають невелику швидкість та летять по запланованому маршруту . Але вони також звіряють свій маршрут через супутники та камери, тому військові зможуть бачити, як ті летять.

. Але вони також звіряють свій маршрут через супутники та камери, тому військові зможуть бачити, як ті летять. Ракети Storm Shadow летять доволі низько – на висоті 30 чи 40 метрів, але перед тим, як досягнути цілі, вони піднімаються і під певним кутом атакують ціль.

і під певним кутом атакують ціль. Важливо й те, що вони мають засоби захисту від радіолокаційних станцій , щоб їх не міг відстежити противник.

, щоб їх не міг відстежити противник. Ця ракета доволі важка, залежно від того, як вона заряджена, ця зброя важить більше тонни. Але наші літаки можуть її підняти, і вона доволі потужна.

До того ж, в неї нескладне кріплення на літаки, тож, ці ракети можна поставити на будь-які літаки, не лише британські. "Наприклад, на F-16, які ми можемо отримати після наступного "Рамштайну", – припустив майор.

Ці Storm Shadow легко прикріпити до літака, потім треба їх запрограмувати на ціль. В повітрі літак її відчепити і вона полетить самостійно на вказану ціль. Ми такі ракети зможемо запускати навіть з тих літаків, які зараз є на озброєнні ЗСУ,

– зазначив Гетьман.

Військовий аналітик додав, що F-16 може підняти до 8 тонн, а це близько 4 ракет Storm Shadow, а наші літаки МіГ та Су піднімають лиш близько 2 тонн. Тож, що одночасно завдати багато ударів, треба підняти в небо кілька літаків.

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Раніше полковник ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповідав, що Storm Shadow – це ракета з дальністю від 250 до 1000 кілометрів. Він зазначив, що вона є дозвуковою і з потужною бойовою частиною.

На його думку, якщо ЗСУ отримають такі ракети, то неодмінно їх ефективно використають. Зокрема, одна із цілей – потопити весь Чорноморський флот Росії.

Він додав, що ці ракети є недешевими, вартість однієї складає орієнтовно півтора мільйона доларів. Тому, швидше за все, Британія надасть їх у визначеній кількості.

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