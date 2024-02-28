"Проблема не в Шольце": что на самом деле останавливает передачу TAURUS

Берлин до сих пор не может принять решение о предоставлении Киеву крылатых ракет их производства TAURUS. Впрочем, проблема на самом деле даже не в позиции канцлера Олафа Шольца.

Дело в том, что Шольц всегда был против поставок Украине ракет TAURUS. Об этом 24 Каналу сказал немецкий политолог Сергей Сумленный, отметив, что для этого канцлер Германии постоянно придумывал различные отговорки.

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В чем проблема передачи TAURUS

Шольц всегда отказывался прямо озвучить свою позицию и постоянно "запаковывал" свою неготовность в разного рода фантазийные аргументы. Мол, для этого надо, чтобы немецкие солдаты были в Украине или чтобы их обязательно программировали в Германии. Впрочем, по словам Сумленного, это все не соответствует действительности.

Шольц затягивает это с весны 2023 года. Впрочем, по мнению политолога, проблема даже не в позиции Шольца и его ближайшего окружения. Они стоят даже против позиции партии канцлера – Социал-демократической партии Германии, которая хочет передавать больше вооружения Украине.

Проблема не в этом, не в Шольце. Проблема в том, что коалиционные партнеры и партнерши – "Зеленые", либералы, не готовы давить на Шольца. Не готовы поставить его перед выбором: или ты поставляешь TAURUS, или мы меняем тебя,

– рассказал немецкий политолог.

Ведь такое поведение вредит не только Украине, а опасно для самой Германии. Впрочем, партия Шольца не готова к таким жестким действиям, потому что крах правительственной коалиции для них выглядит страшнее, чем продолжение войны России против Украины.

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