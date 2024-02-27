Паниковать в этой ситуации не стоит, ведь решение Шольца прогнозируемое. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что такова его принципиальная позиция.

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Что может повлиять на мнение Шольца

Немецкий канцлер может изменить свое решение только под влиянием США и Джозефа Байдена. Если президент США предоставит Украине свои ракеты ATACMS, то это повлияет на позицию Шольца.

Ничто другое ее не изменит, даже прямая угроза российского вторжения. Поэтому надо понимать, что мы не получим немецкие ракеты до тех пор, пока США не передадут ATACMS,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

До этого момента даже все решения Бундестага, заявления немецких политиков не изменят ситуацию. Это делают только для того, чтобы фокус внимания с этой темы не спадал. Когда США примет свое решение, будут основания так же сделать и Германии.

Почему Шольц заговорил о Великобритании и Франции

Олаф Шольц не может не упомянуть об этих странах, ведь к нему всегда будут апеллировать тем, что Storm Shadow и SCALP-EG уже переданы Украине. Наши партнеры проинформированы и прекрасно понимают цели для этих ракет. Поэтому Великобритания и Франция не побоялись того, что Германия считает "эскалацией войны".

Они сделали четкие шаги, им безразлично, что об этом скажут в России. Так эти страны смогли остановить разговоры в российской среде о том, что Запад якобы ничем не поможет Украине,

– сказал Мусиенко.

У Франции и Великобритании другая позиция, чем у немцев. Однако, на пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что оптимистично настроен относительно ракет ATACMS. Поэтому есть основания полагать, что решение все-таки будет, а США ищут пути поставки этого оружия без голосования в Конгрессе.

Например, ATACMS есть у соседей Украины – Румынии и Литвы. Оттуда их могут поставить нам. А уже потом США со своими партнерами решат, что делать дальше.

Думаю, в количестве 10 – 15 единиц мы можем получить их и успешно использовать. К тому же Германии нужно сохранить военное присутствие США на их территории, а также возможность размещения американской авиации. Для Германии – это гарантия безопасности,

– добавил Мусиенко.

Кроме этого есть экономические вопросы, потому что американский рынок важен для немцев. Поэтому пути решения проблемы уже ищут. Определенные решения могут принять еще до момента голосования пакета помощи для Украины в США.

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