Панікувати у цій ситуації не варто, адже рішення Шольца прогнозоване. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що такою є його принципова позиція.

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Що може вплинути на думку Шольца

Німецький канцлер може змінити своє рішення тільки під впливом США та Джозефа Байдена. Якщо президент США надасть Україні свої ракети ATACMS, то це вплине на позицію Шольца.

Ніщо інше її не змінить, навіть пряма загроза російського вторгнення. Тому треба розуміти, що ми не отримаємо німецькі ракети доти, доки США не передадуть ATACMS,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

До цього моменту навіть всі рішення Бундестагу, заяви німецьких політиків не змінять ситуацію. Це роблять лише для того, щоб фокус уваги з цієї теми не спадав. Тоді, коли США ухвалить своє рішення, будуть підстави так само зробити й Німеччині.

Чому Шольц заговорив про Велику Британію і Францію

Олаф Шольц не може не згадати про ці країни, адже до нього завжди апелюватимуть тим, що Storm Shadow і SCALP-EG уже передані Україні. Наші партнери проінформовані та прекрасно розуміють цілі для цих ракет. Тож Велика Британія і Франція не побоялися того, що Німеччина вважає "ескалацією війни".

Вони зробили чіткі кроки, їм байдуже, що про це скажуть в Росії. Так ці країни змогли зупинити розмови у російському середовищі про те, що Захід нібито нічим не допоможе Україні,

– сказав Мусієнко.

У Франції та Великої Британії інша позиція, ніж у німців. Однак, на пресконференції Володимир Зеленський сказав, що оптимістично налаштований щодо ракет ATACMS. Тож є підстави вважати, що рішення все-таки буде, а США шукають шляхи постачання цієї зброї без голосування в Конгресі.

Наприклад, ATACMS є у сусідів України – Румунії та Литви. Звідти їх можуть поставити нам. А вже потім США зі своїми партнерами вирішать, що робити далі.

Думаю, у кількості 10 – 15 одиниць ми можемо отримати їх та успішно використати. До того ж Німеччині потрібно зберегти військову присутність США на їхній території, а також можливість розміщення американської авіації. Для Німеччини – це гарантія безпеки,

– додав Мусієнко.

Крім цього. є економічні питання, бо американський ринок важливий для німців. Тому шляхи розв'язання цієї проблеми вже шукають. Певні рішення можуть ухвалити ще до моменту голосування пакету допомоги для України у США.

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