"Пробьют бункер Путина": военный эксперт описал дальнобойные возможности Украины

За все время пользования дальнобойным оружием, которое нам передавал Запад, мы видели его применение лишь в некоторых случаях. В частности тогда, когда расстояние от границы с Украиной было значительным.

Например, можем вспомнить об ударе по авиаремонтному заводу возле Новороссийска. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, большинство ударов были по Курской области.

Читайте также Не Taurus или Storm Shadow: какая европейская ракета является самой дальнобойной – и кто ее имеет

Сняли ли с Украины все ограничения на дальнобойные удары

Об использовании этого оружия на максимальную дальность пока официально не сообщали. В общем все выглядело так, что каждую цель нужно было утверждать с нашими союзниками. Если говорилось о цели на глубине территории России, тогда использовали исключительно украинские дроны.

Но понятно, что дрон не может нанести такого поражения как крылатая или баллистическая ракета. Я понимаю, что большинство целей утверждали, поэтому удары вглубь России мы можем посчитать на пальцах одной руки,

– отметил Павел Нарожный.

Трудно сказать, когда последний раз Украина наносила удар, например, ракетами ATACMS. О Taurus мы также говорим очень много, но пока их не получили. Здесь стоит упомянуть, что Германия перестала публиковать любую информацию о передаче оружия.

Итак, заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине надо оценивать критически. К тому же он объяснил, что решение было принято еще давно.

Какие возможности дадут ракеты Taurus

Можем предполагать, что сейчас обсуждают количество 50 единиц. Стоит понимать, что речь идет о крылатой ракете воздушного пуска, ее запускают с самолетов, а дальше она летит на запрограммированной высоте. Преимущественно на низкой, чтобы ее не заметили.

Эта ракета может пробивать бетонные укрепления. Во время контакта с укреплением она делает первый взрыв, пробивает его, залетает внутрь, а тогда происходит второй – значительно более мощный взрыв. Им уничтожает все, что было внутри.

Можем представить бункер Путина, к которому прилетает такая ракета. Она прибивает в нем отверстие, залетает внутрь и там взрывается. Это очень эффективная вещь. Похожий боеприпас мы уже использовали – это Storm Shadow / SCALP EG,

– объяснил Павел Нарожный.

Вероятно, именно так удалось нанести серьезные повреждения Крымскому мосту. Такие боеприпасы также использовали против командного пункта врага в Курской области. Именно дорогие цели являются приоритетным для таких ракет. Также это могут быть аэродромы, склады с топливом, боеприпасами.

Напомним, в России уже отреагировали на новое заявление немецкого канцлера. Там традиционно прибегли к угрозам, а представитель Путина сказал, что если ограничения на дальнобойные удары действительно сняли, то "это серьезная эскалация".