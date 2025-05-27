Наприклад, можемо згадати про удар по авіаремонтному заводу біля Новоросійська. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, більшість ударів були по Курській області.

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Чи зняли з України всі обмеження на далекобійні удари

Про використання цієї зброї на максимальну дальність поки офіційно не повідомляли. Загалом все виглядало так, що кожну ціль потрібно було затверджувати з нашими союзниками. Якщо мовилось про ціль на глибині території Росії, тоді використовували виключно українські дрони.

Але зрозуміло, що дрон не може завдати такого ураження як крилата чи балістична ракета. Я розумію, що більшість цілей затверджували, тому удари вглиб Росії ми можемо порахувати на пальцях однієї руки,

– зазначив Павло Нарожний.

Важко сказати, коли останній раз Україна завдавала удару, наприклад, ракетами ATACMS. Про Taurus ми також говоримо дуже багато, але поки їх не отримали. Тут варто згадати, що Німеччина перестала публікувати будь-яку інформацію про передачу зброї.

Отже, заява німецького канцлера Фрідріха Мерца про зняття обмежень на постачання далекобійної зброї Україні треба оцінювати критично. До того ж він пояснив, що рішення було ухвалено ще давно.

Які можливості дадуть ракети Taurus

Можемо припускати, що зараз обговорюють кількість 50 одиниць. Варто розуміти, що мовиться про крилату ракету повітряного пуску, її запускають з літаків, а далі вона летить на запрограмованій висоті. Переважно на низькій, щоб її не помітили.

Ця ракета може пробивати бетонні укріплення. Під час контакту з укріпленням вона робить перший вибух, пробиває його, залітає всередину, а тоді відбувається другий – значно потужніший вибух. Ним знищує все, що було всередині.

Можемо уявити бункер Путіна, до якого прилітає така ракета. Вона прибиває в ньому отвір, залітає всередину й там вибухає. Це дуже ефективна річ. Схожий боєприпас ми вже використовували – це Storm Shadow / SCALP EG,

– пояснив Павло Нарожний.

Ймовірно, саме так вдалося завдати серйозних пошкоджень Кримському мосту. Такі боєприпаси також використовували проти командного пункту ворога у Курській області. Саме дорогі цілі є пріоритетним для таких ракет. Також це можуть бути аеродроми, склади з паливом, боєприпасами.

Нагадаємо, у Росії вже відреагували на нову заяву німецького канцлера. Там традиційно вдалися до погроз, а речник Путіна сказав, що якщо обмеження на далекобійні удари справді зняли, то "це серйозна ескалація".