Крымский мост – незаконное сооружение: как немецкие ракеты помогут ему как можно быстрее "устать"
Германия может передать Украине ракеты Taurus. С помощью этих ракет ВСУ смогут уничтожать мосты во временно оккупированном Россией Крыму. В частности, говорится о Крымском городе.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, Германия очень осторожно относится к военной помощи для Украины.
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Украина сможет уничтожить Крымский мост
Гетьман отметил, что есть договоры об ограничении распространения ракет малой и средней дальности. Россия вышла из этого договора. Украина никогда не подписывала его, потому может иметь ракеты с дальностью до 500 километров и атаковать ими объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины.
Если Германия передаст Украине ракеты Taurus, они потребуются для атаки мостов в Крыму. Если ракеты правильно направить и находиться на нужном расстоянии, можно будет уничтожать важные для логистики оккупантов мосты.
Крымский мост – это незаконное сооружение, как сказало наше руководство. Служба по благоустройству в городах убирает незаконные постройки. Так и здесь, я думаю, что это незаконное здание и нужно его убирать,
– считает майор запаса ВСУ.
Германия может передать Украине ракеты Taurus: смотрите видео
Ракеты Taurus для Украины: что известно
- После получения Storm Shadow Украина обратилась в Германию с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus и подала официальный запрос на передачу дальнобойного оружия. По данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, поставки Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц обсуждали еще в Берлине в начале мая.
- 6 августа издание Spiegel написало, что два члена Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер страны Олаф Шольц, выступили за передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Свою позицию они объяснили тем, что это поможет контрнаступлению ВСУ.
- Депутат Бундестага от СДП Андреас Шварц отметил, что наступление Сил обороны затормаживается, а у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Именно поэтому нашему государству нужны дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что для уменьшения сомнений можно потребовать от Украины не использовать эти ракеты на территории России.
- Отметим, что Taurus – это беспилотное боевое оружие, которое запускается из истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку с дальностью более 500 километров. Ракета является эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.