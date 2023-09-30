В Бундестаге объяснили, почему Украине можно бить ракетами Taurus по России и не только
Источник:Spiegel
В Бундестаге считают, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты Taurus для уничтожения российских целей на территории страны-агрессора и временно оккупированного ею Крыма. Это оружие позволило бы нашим защитникам серьезно нарушить логистику захватчиков.
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман объяснила, как Украина может использовать Taurus. Она подчеркнула, что наше государство имеет право наносить немецкими ракетами удары по вражеским военным объектам в России и Крыму.
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Что в Бундестаге говорят о Taurus
Как пояснила Штрак-Циммерман, Украина может использовать немецкое и другое оружие таким образом благодаря международному праву.
Международное право разрешает Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Независимо от того, где было произведено оружие и кто его поставлял. Это касается и Крыма, используемого для поставок российской армии,
– заметила она.
Представительница Бундестага призвала Олафа Шольца, заблокировавшего поставки этих ракет для Украины, немедленно передать Taurus ВСУ. Она подчеркнула, что слишком долгое промедление приведет к продолжению страданий.
Почему Германия до сих пор не передала Украине Taurus
- Не так давно издание The Wall Street Journal писало, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставки Taurus, однако Олаф Шольц тормозит этот процесс. Канцлер опасается, что немцам придется приехать в Украину, чтобы помочь ВСУ обслуживать это оружие. А это, по его мнению, приведет к прямой конфронтации между Берлином и Москвой.
- Ранее немецкий евродепутат Михаэль Галер в разговоре с 24 Каналом опроверг слухи о том, что канцлер выступает против передачи Украине Taurus якобы из-за страха ядерного удара со стороны страны-агрессора. Он предположил, что Шольц думает о послевоенных отношениях с Россией и опасается, что ВСУ применят немецкие ракеты для уничтожения Крымского моста.
- Напомним, среди причин также указывалось долгосрочная подготовка украинских военных и специалистов. Их обучение займет не менее 3 месяцев.