Идеальны для деоккупации: куда можно было бы наносить удары ракетами Taurus

Ракеты Taurus идеально помогли бы в Крымском театре военных действий. Они могли бы уничтожить береговую инфраструктуру Черноморского флота России и элементы базирования российской армии на временно оккупированном полуострове. Все это нужно уничтожать до того, как туда зайдут ВСУ.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что для этого нужно много ракет – сотни.

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"Выгоняем его (Черноморский флот – 24 Канал) в море, в Новороссийск, а там уже есть морские дроны, противокорабельные ракеты, которые будут уничтожать корабли Черноморского флота именно в акватории Черного моря", – отметил Самусь.

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Ограничения на экспорт

Но вряд ли Украине могут передать ракеты, которые бьют на 500 километров. Все потому, что существуют международные требования экспортного контроля. Так экспортировать ракеты, стреляющие более чем на 300 километров – запрещено.

"Особенно Германия очень тщательно относится к требованиям экспортного контроля. Не знаю, почему было заявление о 500 километрах", – сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Когда действовал договор о ракетах средней и малой дальности, для внутреннего использования страны имели право производить ракеты, которые бьют до 500 километров. Сейчас ограничений на этот счет нет – можно производить даже то оружие, которое стреляет хоть на 5 тысяч километров. Однако экспорт с ограничениями – всего до 300.

Я думаю, что будет все-таки 300 километров. Фактически, это будет дополнение к ракетам, которые у нас есть – Storm Shadow/SCALP EG. Будет Taurus, которая очень похожа на эти ракеты,

– добавил Самусь.

Taurus – это крылатая ракета авиационного базирования. К примеру, ВСУ могут бить ими по оперативной глубине – по важным целям. Это будет позволять решать вопросы преград для логистики и деятельности российской армии. А также уничтожения командных пунктов, складов с боеприпасами и т.д.

"Почему мы говорим, что нам нужны как немецкие Taurus, так и неплохо было бы американские ATACMS, которые также летят на 300 километров в экспортном варианте – нам ведь надо таких ракет много. Смысл даже не в дальности", – отметил Михаил Самусь.

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