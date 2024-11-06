Непредоставление TAURUS – это личная, принципиальная позиция Шольца, – экс-министр Кулеба

Долгое время Украина ведет переговоры с Германией о поставках Вооруженным Силам Украины немецких крылатых ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц категоричен в своей позиции, объясняя это предотвращением эскалации войны, тщательным взвешиванием решения и даже опасениями, что ракетами ударит по Москве.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил что на самом деле стоит за позицией Германии.

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"Я с большим уважением отношусь к канцлеру Шольцу, но нежелание предоставлять Taurus – это его личная принципиальная позиция", – рассказал Кулеба.

Напомним, что после обнародования президентом Зеленским его Плана победы в войне, Шольц заявил, что Германия не заинтересована поставлять дальнобойное оружие Украине и приглашать ее в НАТО. Об этом канцлер заявил 17 октября на после саммита Европейского совета в Брюсселе.

Также Шольц неоднократно выражал свою готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным "для достижения мира в Украине".