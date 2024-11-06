Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив що насправді стоїть за позицією Німеччини.

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"Я з великою повагою ставлюся до канцлера Шольца, але небажання надавати Taurus – це його особиста принципова позиція", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, що після оприлюднення президентом Зеленським його Плану перемоги у війні, Шольц заявив, що Німеччина не зацікавлена постачати далекобійну зброю Україні та запрошувати її до НАТО. Про це канцлер заявив 17 жовтня на після саміту Європейської ради в Брюсселі.

Також Шольц неодноразово висловлював свою готовність до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним "задля досягнення миру в Україні".