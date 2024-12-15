Это было бы ошибкой, – Шольц снова отказал Украине в поставках Taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты типа Taurus для Украины. По его мнению, это было бы ошибкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Шольца, которое приводит n-tv. Немецкий канцлер уже далеко не впервые отказывает Украине в Taurus.

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Что сказал Шольц о Taurus для Украины

На конференции делегатов бранденбургской Социал-демократической партии Германии в Потсдаме канцлер Шольц подчеркнул, что под его руководством страна стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины.

Со всем тем я все еще убежден, что было бы ошибкой считать, что дальнобойное вооружение, которое мы предоставили Украине, может быть использовано вглубь России или что мы предоставляем оружие, способное делать именно это,

– сказал канцлер.

Шольц также отметил, что важно "любой ценой избежать конфликта между НАТО и Россией".

"И если нет никого, кроме нас, кто обладает силой ума, которая нужна для принятия мудрых взвешенных решений, то пусть будет так", – добавляет немецкий канцлер.

К слову, оппонент Шольца на выборах в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, наоборот, выступает за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus. Во время своего визита в Киев 9 декабря он подчеркнул, что его фракция хочет предоставить Украине возможность достигать военных баз, расположенных в глубине России.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя нежелание Шольца предоставить Taurus Украине, отметил, что работает над изменением позиции канцлера Германии. В то же время президент Украины отметил, что немецкая сторона поставляет эффективные системы ПВО IRIS-T, а также делится Patriot.