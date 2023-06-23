Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Эффективность наступательных действий была бы гораздо лучше при наличии авиации.
Читайте также Ориентир – середина лета, – в ГУР дали прогноз о ходе боевых действий в Украине
Кроме того, при наличии соответствующего оружия потери наземного войска, которое идет в контрнаступление, было бы в 10 раз меньше.
Была бы авиация, нам не страшны были ни минные поля, потому что авиация специальной бомбардировкой делает проходы в полях лучше любой инженерной системы, которая является наземной. Ну и, соответственно, авиация прорывает любую линию обороны, какой бы она ни была,
– прокомментировал Свитан.
Свитан рассказал, какое оружие нужно Украине: смотреть видео
Украине нужен "Томагавк"
Как отметил Свитан, нам нужно не отбиваться, а уничтожать все, что производит вражеское оружие и технику на территории России. Для этого нужны крылатые ракеты дальностью более 2000 километров – "Томагавк".
Такие заводы беспилотниками не уничтожишь, надо реальные полутонные боевые запасы, только ими можно нанести вред,
– сказал Свитан.
Помощь Украине от западных партнеров
- 13 июня Соединенные Штаты заявили, что предоставят Украине пакет помощи на сумму 325 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные бронемашины Bradley и Stryker.
- Кроме того, Канада предоставит нам 200 критически важных ракет для систем ПВО и еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины.
- Также Евросоюз пообещал Украине поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев. Об этом в воскресенье 18 июня заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон.