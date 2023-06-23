Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Ефективність наступальних дій була б набагато кращою за наявності авіації.
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Окрім того, за наявності відповідної зброї, втрати наземного війська, яке йде в контрнаступ, було б в 10 разів меншим.
Була б авіація, нам не страшні б були жодні мінні поля, тому що авіація спеціальним бомбардуванням робить проходи в полях краще будь-якої інженерної системи, яка є наземною. Ну і, відповідно, авіація прориває будь-яку лінію оборони, якою б вона не була,
– прокоментував Світан.
Світан розповів, яка зброя потрібна Україні: дивитись відео
Україні треба "Томагавк"
Як зазначив Світан, нам треба не відбиватись, а знищувати все, що виготовляє ворожу зброю та техніку на території Росії. Для цього треба крилаті ракети дальністю понад 2000 кілометрів – "Томагавк".
Такі заводи безпілотниками не знищиш, треба реальні півтонні бойові запаси, тільки ними можна завдати шкоди,
– сказав Світан.
Допомога Україні від західних партнерів
- 13 червня Сполучені Штати заявили, що нададуть Україні пакет допомоги на суму 325 мільйонів доларів. Він включає додаткові бронемашини Bradley і Stryker.
- Окрім того, Канада надасть нам 200 критично важливих ракет для систем ППО та ще 500 мільйонів доларів для підтримки України.
- Також Євросоюз пообіцяв Україні поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї впродовж наступних 12 місяців. Про це у неділю 18 червня заявив глава європейської промисловості Тьєррі Бретон.