В Соединенных Штатах уже идут обсуждения о передаче ракет "Томагавк" Украине. Однако недавно Трамп допустил одну досадную ошибку, которая может затянуть процесс.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, стоит обратить внимание на выступление Трампа перед американскими генералами. Там прозвучала досадная ошибка.

Что Россия может сделать?

Как отметил Краев, тогда Трамп очень осторожно говорил о ядерном оружии. Он едва ли не сказал, что ядерное оружие – это ужасно и страшно. Это было большой ошибкой.

Мы услышали тревожный звонок, что Трамп боится ядерного оружия. Он не сказал, что ядерное оружие – это угроза, но Штаты готовы отвечать на угрозы. Он сказал, что ядерка – это ужасно и страшно. Таким заявлением он дал карт-бланш России, – сказал Краев.

Путин еще раньше манипулировал европейцами с помощью ядерки. Теперь он может начать делать то же самое и с Соединенными Штатами. На любой выпад США, в частности по вопросам с "Томагавками", Россия будет включать ядерный шантаж.

Это может быть новое заявление Путина или очередного министра обороны. Ядерные испытания. Россияне могут попытаться это сделать, чтобы Трамп не передавал Украине "Томагавки". Пока Россия имеет время, чтобы нажать здесь на Трампа,

– отметил Краев.

"Томагавки" для Украины: коротко