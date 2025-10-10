Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, варто звернути увагу на виступ Трампа перед американськими генералами. Там пролунала прикра помилка.

До теми Вторгнення у Венесуелу чи "внутрішня" війна: для чого Трамп зібрав сотні генералів

Що Росія може зробити?

Як наголосив Краєв, тоді Трамп дуже обережно говорив про ядерну зброю. Він ледь чи не сказав, що ядерна зброя – це жахливо і страшно. Це було великою помилкою.

Ми почули тривожний дзвінок, що Трамп боїться ядерної зброї. Він не сказав, що ядерна зброя – це загроза, але Штати готові відповідати на загрози. Він сказав, що ядерка – це жахливо і страшно. Такою заявою він дав карт-бланш Росії, – сказав Краєв.

Путін ще раніше маніпулював європейцями за допомогою ядерки. Тепер він може почати робити те саме і зі Сполученими Штатами. На будь-який випад США, зокрема щодо питань з "Томагавками", Росія вмикатиме ядерний шантаж.

Це може бути нова заява Путіна чи чергового міністра оборони. Ядерні випробування. Росіяни можуть спробувати це зробити, аби Трамп не передавав Україні "Томагавки". Поки що Росія має час, аби натиснути тут на Трампа,

– зазначив Краєв.

"Томагавки" для України: коротко