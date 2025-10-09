Заставят россиян протрезветь, – Зеленский о заявлениях Трампа о передаче Tomahawk
- Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине, на что Зеленский отреагировал положительно, подчеркнув, что это заставит россиян протрезветь.
- Зеленский отметил, что такие действия могут усилить Украину и привести к переговорам, а если это приведет к прекращению огня, Трамп заслуживает Нобелевскую премию.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Tomahawk Украине. Владимир Зеленский отреагировал на эти планы Трампа.
Он отметил, что это заставит россиян протрезветь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.
Что сказал Зеленский о "Томагавках"?
Зеленский отметил, что Трамп может дать Украине "некоторые вещи", которые "точно могут усилить Украину". Речь идет о дальнобойном оружии.
"Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года (2024 года – 24 Канал) – тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет", а услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой администрации Байдена, но тогда был отказ", – рассказал президент Украины.
Поэтому, по его словам, последние заявления Трампа – это важный сигнал об усилении Украины всеми возможностями.
Одна из них – это именно "Томагавки".
Все такие вещи могут усилить Украину и заставить "русских" быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь,
– сказал Зеленский.
Он также отметил, если Трамп даст такую возможность прекратить огонь, то его нужно будет номинировать на Нобелевскую премию.
Что известно о передаче "Томагавков"?
Дональд Трамп заявил, что готовится поставлять ракеты Tomahawk Киеву, 6 октября. Но окончательное решение еще не принято, ведь он хочет узнать, как Украина будет использовать это оружие. Трамп боится эскалации.
Между тем аналитики говорят, что "Томагавки" могут переломить ход войны в Украине. Того же мнения и западные СМИ, которые пишут, что это оружие заставит Путина сесть за стол переговоров.
И действительно, Россия уже боится, что на вооружении у Украины могут появиться "Томагавки". Путин даже пригрозил Трампу ухудшением отношений между Россией и США.