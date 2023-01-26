Ракеты уже залетели на территорию Украины, – Ким

Россияне совершают массированный ракетный удар по Украине 26 января 2023 года. Уже известно, что вражеское вооружение залетело на территорию нашего государства.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Поэтому призываем вас не игнорировать сирены и находиться в укрытиях до отбоя.

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В Украину залетели "Калибры"

Глава ОВА отметил, что на территорию Украины залетели российские ракеты. По его словам, говорится о по меньшей мере 2 – в направлении северо-запада через Николаевскую область. В телеграм-канале monitor заметили, что говорится о "Калибрах". Не исключено, что это те же, о которых предупреждала утром в эфире спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

О вражеских ракетах в воздушном пространстве Украины предупредил также глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он также напомнил, что в сеть ни в коем случае нельзя выкладывать фото и видео с работой ПВО.

Вскоре monitor обновил информацию. По данным мониторингового канала, ракеты летят в направлении Днепропетровской и Винницкой областей. Заметим, что в 08:23 появились сообщения о взрывах Николаевской области. Впоследствии стало известно, что в области работает ПВО, а также украинская авиация.

В 08:29 Виталий Ким отметил, что над областью летит еще три вражеских ракеты. Он в очередной раз призвал жителей области не покидать укрытий.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил , что зафиксированы первые сбития вражеских ракет. Соответствующую публикацию он сделал в 08:27.

Напомним, что утром спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что "ракетный удар может быть применен прямо сейчас". Свои слова она подтвердила наличием в акватории Черного моря ракетоносителей "Калибров". Также она отметила, что наблюдается активность стратегической авиации врага в направлении Каспийского моря.