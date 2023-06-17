Нагло лжет в глаза: Путин на встрече с делегацией из Африки нашел крайних в проблемах с зерном

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. После ракетного удара по Киеву он продолжил продвигать некий "мирный план", а глава Кремля – врать.

Собственно, Рамафоса после официального визита в Киев отправился в Санкт-Петербург. Он пообщался с российским президентом, попытавшись хоть как-то продать мирный план, который по сути сводится к одному: Африке нужно украинское зерно, поэтому нужно быстро садиться за переговоры.

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Путин и ложь о желании мира

24 Канал собрал заявления, которыми разбрасывался кровавый диктатор. Понятно, что в глазах президента ЮАР он пытался показаться чуть ли не миротворцем. Более того, хотел заверить, что Россия якобы желает мира.

Примечательно, что Путин заявил о желании дальнейшего укрепления отношений со странами Африки. В то же время он хотел бы, чтобы не вмешивались во "внутренние дела".

Мол, в Кремле ценят позицию стран Африки по поводу войны в Украине. И что Москва уважает стремление к "мирному урегулированию конфликтов, более справедливому миропорядку".

Маховик лжи только набирал обороты. Путин также уверял, что Россия якобы открыта к диалогу со всеми. Но только при условии, что они "желают мира с учетом всех сторон".

В то же время глава ЮАР заявил, что в Африке стремятся видеть деэскалацию "украинского конфликта" как со стороны Киева, так и со стороны Москвы. Что необходимо начать переговоры и прекратить эту войну.

Мы твердо уверены, что война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатии. Война не может длиться вечно. Все войны должны завершиться в какой-то момент,

– отметил Рамафоса.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона прокомментировал заявления Рамафосы. В частности, стремление склонить Украину к переговорному процессу.

Сегодня, когда ты садишься за стол переговоров, значит, что Россия выиграла эту войну. То есть не нужно это говорить: "стол переговоров", "надо урегулировать что-то" и так далее. Просто скажите: мы, представители африканских стран… 16 месяцев ждали, смотрели, как вас убивают, а сейчас мы говорим "Проиграйте России",

– отметил Подоляк.

Он еще раз повторил, что не нужно призывать Украину к переговорному процессу и какому-либо урегулированию. По его словам, такие призывы означают, что африканские страны стремятся, чтобы мы признавали свое поражение. Советник главы ОП четко отметил, что следует обращаться к Путину с призывом вывести свои войска. После этого можно будет говорить о завершении войны.

Напомним, что, по словам Рамафосы, делегация из ЮАР прибыла в Россию, чтобы передать послание о желании завершения войны. И тут он в очередной раз сделал акцент не на том, что погибают невинные украинцы, которых убивает Кремль, а на "негативных последствиях для Африканского континента и других стран".

Рамафоса отметил, что семь стран Африки выступили с инициативой поиска мира и что они ищут "сам мир". Собственно, предложили они те же 10 пунктов, большинство из которых направлены на устранение проблем с продовольствием на континенте.

Путин ищет крайних в продовольственном коллапсе

Диктатор уверяет, что причиной кризиса на продовольственном рынке стала "не специальная военная операция в Украине". По его словам, началась она задолго до полномасштабной войны.

Проводя огромную эмиссию, они (вероятно, Запад – 24 Канал) как пылесосом сметали с продовольственного рынка все товары и ставили в невыгодное положение развивающейся страны,

– подчеркнул Путин.

Опять же Путин озвучил лживую статистику, чтобы Украина казалась монстром в глазах делегации из Африки. Он заявил, что из портов нашего государства было вывезено 31,7 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. И что из нее в страны Африки отправили всего 96 тысяч тонн.

Дмитрий Песков даже успел прокомментировать продление зернового соглашения. По его словам, "можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет".

Не обошлось и без лжи о преступлениях, из-за которых выдали ордер на арест Путина. Речь идет о похищении украинских детей. По словам президента России, она это делала абсолютно легально. И что якобы не было препятствий, если родные стремились воссоединиться со своими детьми. Но это откровенная ложь, подтверждаемая рассказами маленьких украинцев, которых чудом удалось вернуть домой.

Дети – святое дело, мы вывозили, спасали их из зоны конфликта, никто не собирается разлучать их с семьями,

– соврал Путин.

Напоследок заметим, что Кремль демонстрировал яркий "привет", когда делегация из Африки была в Киеве. Тогда по столице враг ударил 6 ракетами "Калибр" и 6 аэробалистическими "Кинжалами". К счастью, все воздушные цели удалось сбить. Несмотря на это, делегация решила сделать вид, что никакого ракетного удара вообще не было.