18 июля продолжим делать невозможное, – Резников анонсировал следующий "Рамштайн"

18 июля нас ожидает очередная встреча в формате "Рамштайна". Во время нее соберутся главы оборонных ведомств стран-союзников нашего государства. А проанонсировал мероприятие министр обороны Алексей Резников.

В колонке Алексей Резников озвучил, что именно 18 июля 2023 года состоится следующая встреча в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что в этот день продолжит делать все возможное для получения оружия.

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Резников продолжит давить на партнеров

Глава оборонного ведомства отметил, что сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно" по каждому виду вооружения от Запада. Сейчас все оно на фронте и помогает уничтожать российских захватчиков.

По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн",

– отметил он.

Правда, министр обороны не озвучивал, что именно будут обсуждать во время встречи. Возьмем на себя смелость предположить, что Резников будет дальше давить на партнеров по поводу передачи Украине F-16. Это важно, ведь нужно уже ясно понимать, какие страны готовы обеспечить наше государство истребителями после завершения учений наших пилотов.

Мы же напомним, что Алексей Резников во время саммита НАТО подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции В нем определяются условия обучения наших пилотов на F-16 американского производства.

Заметим, что тема обучение на F-16 также максимально активно обсуждается. Настолько, что уже начали распространять фейки о том, что наши пилоты уже отправились на них.

Игнат опроверг информацию об обучении на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона комментировал этот вопрос. Его фразу вырвали из контекста и перекрутили, после чего начали активно тиражировать, введя читателей в заблуждение.

Спросили: "Поехали?". "Нет, не поехали, но поедут", – сказал я. Что произошло? Кто-то один написал, первая волна уехала. Хайпануть, заработать денег, внимания, подписок. Так оно разносится. Это не просто вырвали из контекста, а изменили. Из обычного диалога высосали из пальца новость, которой нет,

– объяснил он.

Спикер Воздушных сил призвал следить за телеграм-каналом его рода войск. Над ним работают круглосуточно и пытаются подавать информацию максимально оперативно. Там же и появилось сообщение-опровержение данных о якобы обучении на F-16 наших пилотов.