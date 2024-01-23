Союзники подготовились к неожиданностям: Жовтенко предположил основную тему "Рамштайна"

23 января стартовала очередная встреча в формате "Рамштайн". В этот раз союзники готовятся к трудностям, которые могут произойти в 2024 году.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что позиции США на этом "Рамштайне" были далеко не самыми сильными, учитывая проблемы с продлением помощи для Украины на 2024 год.

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Чего ждать от "Рамштайна"

Как отметил Жовтенко, вероятнее всего, на "Рамштайне" обсуждали ситуацию, что именно делать в условиях, когда Соединенные Штаты на время могут перестать выделять и финансовую, и военную помощь для Украины. Европейские союзники попытаются компенсировать это "проседание" от Вашингтона.

Наши европейские союзники подготовились к таким неожиданностям. Германия почти вдвое нарастила бюджет военной помощи. Скандинавские страны тоже увеличивают помощь. Есть инициатива Макрона по "Цезарям" и ракетам. Также было решение от Британии. Западные союзники пытаются компенсировать это все,

– сказал Жовтенко.

Такие решения демонстрируют, что у европейских партнеров есть политическая воля по дальнейшей помощи для Украины. А вероятнее всего, этот "Рамштайн" был призван для того, чтобы свести в одну точку усилия по увеличению помощи для Украины.

Далее, по всей видимости, наши союзники будут готовиться к тому, какими будут результаты президентских выборов в США. И что вообще будет в 2025 году. Но это уже такая отдаленная перспектива. Потому что есть вещи, которые нужно сделать в 2024 году,

– подчеркнул Жовтенко.

Заседание "Рамштайн": коротко