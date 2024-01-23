Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що позиції США на цьому "Рамштайні" були далеко не найсильнішими, враховуючи проблеми з продовженням допомоги для України на 2024 рік.

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Чого очікувати від "Рамштайну"

Як наголосив Жовтенко, найімовірніше, на "Рамштайні" обговорювали ситуацію, що саме робити в умовах, коли Сполучені Штати на певний час можуть перестати виділяти і фінансову, і військову допомогу для України. Європейські союзники спробують компенсувати це "просідання" від Вашингтона.

Наші європейські союзники підготувалися до таких несподіванок. Німеччина майже вдвічі наростила бюджет для військової допомоги. Скандинавські країни також збільшують допомогу. Є ініціатива Макрона щодо "Цезарів" та ракет. Також були рішення від Британії. Західні союзники намагаються компенсувати все це,

– сказав Жовтенко.

Такі рішення демонструють, що в європейських партнерів є політична воля щодо подальшої допомоги для України. А, найімовірніше, цей "Рамштайн" був покликаний для того, аби звести в одну точку зусилля зі збільшення допомоги для України.

Далі, очевидно, наші союзники будуть готуватися до того, якими будуть результати президентських виборів у США. І що взагалі буде 2025 році. Але це вже така дещо далека перспектива. Бо є речі, які потрібно зробити у 2024 році,

– підкреслив Жовтенко.

Засідання "Рамштайн": коротко