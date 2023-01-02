Ставки повышаются: чего Украине ждать от "Рамштайна-8"

В январе может пройти новое заседание группы по безопасности и обороне в формате "Рамштайн". По результатам встречи Украина может ожидать хороших новостей.

Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Алексей Резников еще месяц назад предположил, что "Раммштайн-8" состоится в начале 2023 года.

Читайте также Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России

Тогда министр обороны отметил, что наши партнеры живут в мирном режиме. Поэтому причиной переноса встречи могут быть рождественские праздники.

"Ожидаем хорошие новости уже во второй половине января"

Как отметил директор программ практической политики Института политического образования, от нового "Рамштайна" следует ожидать важных решений.

Прорыв будет однозначно. Потому наши партнеры и откладывают эту встречу, поскольку хотят договориться об этом прорыве. Мы ожидаем положительных и хороших новостей уже во второй половине января,

– сказал Солонтай.

По его словам, война в Украине затянулась, соответственно, затянулось и все, что связано с постоянным обеспечением украинской армии.

"Рамштайн" в этом году должен решить для нас стабильность этого обеспечения", – заметил Солонтай.

Александр Солонтай рассказал, чего ожидать от новой встречи "Рамштайн": смотрите видео

Главная задача "Рамштайна-8"

Он добавил, что хорошим примером может стать количество снарядов, выстреленных за день. Ведь Украина использует множество ресурсов.

С одной стороны, ВСУ таким образом уменьшают боеспособность России, истощая ресурсы врага.

С другой стороны, это возможно, только если Украина стабильно получает помощь от наших партнеров. Ведь у нас никогда и не было такого количества военных запасов для того, чтобы противостоять России.

Поэтому восстановление ресурсов, которые тратит Украина, очень остро стоит в повестке дня. Однако у ВСУ есть и другие важные потребности.

"Рамштайн" – это не только о новых видах вооружения, восполнении дефицитов или получении того, чего не хватает – от ПВО до артиллерии. Это также очень серьезный разговор о том, как сделать обеспечение и поддержку украинской армии стабильной,

– подчеркнул Солонтай.

Он добавил, что очень важно также обслуживание и ремонт техники, которую партнеры уже предоставили защитникам Украины.

Каждый "Рамштайн" будет все сложнее, но интереснее

Директор программ практической политики Института политического образования отметил, что встречи в формате "Рамштайн" между собой связаны.

По его словам, когда в мире договаривались о первых шагах поддержки Украины оружием, то учитывали, что Украине что-то отдают сразу, а что-то отдадут при условии, что получат определенные вещи взамен от другой страны. С момента первых договоренностей прошло уже много месяцев.

Каждый "Рамштайн" будет все сложнее, но в то же время намного интереснее. Ставки повышаются,

– подчеркнул Солонтай.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос о ревизии. Союзники хотят изучить, насколько передали Украине то, что должны были, и насколько учтены потребности тех стран, которые нам помогают.

"Также вопрос в том, когда эти страны уже перевооружились, может ли Украина напрямую получать больше того, что нам нужно – нового и современного", – отметил Солонтай.

Результаты "Рамштайна-7": что известно