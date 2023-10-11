Новый пакет помощи и ядерный шантаж России: в НАТО рассказали об итогах "Рамштайна"

Состоялась очередная встреча партнеров Украины в формате "Рамштайн". Она еще раз подтвердила, что Запад готов поддерживать наше государство, в том числе оружием, столько, сколько потребуется.

К тому же, НАТО усилит поддержку, чтобы Украина смогла выстоять и пережить зиму, а военные – продолжать продвигаться вперед на фронте. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, передает корреспондент 24 Канала.

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НАТО объявило о новом пакете помощи для Украины

Глава НАТО рассказал, что Украина получит еще больше средств разминирования, топлива, медицинского оборудования и теплой одежды для военных.

Йенс Столтенберг заявил, что в ходе заседания Совета Украина – НАТО союзники обсудили приоритеты Украины на пути к членству, включая долгосрочную оперативную совместимость с Альянсом, а также модернизацию оборонной отрасли.

Союзники призвали Украину продолжать бороться с коррупцией даже в разгар войны с Россией,

– отметил Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины, поскольку это в интересах их безопасности.

Их борьба – наша борьба. Их безопасность – наша безопасность. Их ценности – наши ценности. Итак, наша национальная безопасность состоит в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину,

– сказал он.

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В НАТО отреагировали на ядерный шантаж России

Йенс Столтенберг в очередной раз осудил ядерные угрозы со стороны России. Однако, по его словам, НАТО пока не видит никаких изменений в ядерной позиции Кремля.

"Но, конечно, заявление России о выходе из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний демонстрирует отсутствие уважения со стороны России, продолжение пренебрежения своими международными обязательствами и безрассудство",

– сказал он.

Столтенберг считает, что Путин пытается использовать ядерный шантаж для устрашения и принуждения. Впрочем, Альянс не опасается этих заявлений и будет продолжать поддерживать Украину.

Генсек прокомментировал выборы в Польше и Словакии. По его словам, Польша предоставила большое количество военной помощи с начала полномасштабного вторжения, и он ожидает, что эта поддержка будет продлена.

"Будет новое правительство, но я абсолютно уверен, что, возможно, будут продолжать поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности и союзники продемонстрировали это на деле во время сегодняшней встречи", – сказал он.

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Атака на газопровод между Финляндией и Эстонией

Генсек НАТО констатировал, что у Североатлантического союза есть разведывательные данные, необходимые для решения и минимизации рисков, а также для защиты инфраструктуры. Особенно остро этот вопрос возник после атак и взрывов на трубопроводах "Северного потока".

Мы создали центр здесь, в штабе Военно-морских сил, чтобы координировать усилия, и мы также находимся в процессе создания центра в нашем морском командовании в Нортвуде, чтобы усилить действия по защите критической подводной инфраструктуры.

Столтенберг заявил, что разговаривал с финской компанией Preston Fiesta, а также с премьер-министром Эстонии, проинформировавшим о текущих расследованиях в Финляндии и Эстонии после взрывов.

Я сказал им, что мы готовы помочь им в национальных расследованиях, а также проинформировал их о том, что НАТО делает в целом для защиты критической инфраструктуры.

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Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что страны должны понимать: критическая инфраструктура уязвима, потому что речь идет о тысячах километров трубопроводных кабелей, которые по своей природе уязвимы.