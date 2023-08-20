В Минобороны назвали дату и место нового "Рамштайна": о чем будут говорить

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится ориентировочно на неделе с 18 сентября. Она пройдет на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что приоритетом для Украины остается противовоздушная оборона со всеми ее составляющими.

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"Больше систем – больше ракет, радаров. Также авиация как часть противовоздушной обороны. Вторая вещь – это артиллерия и амуниция к ней, боеприпасы. Третья вещь – это, как я говорю, "стальной кулак" – бронетехника всех видов", – сказал Резников.

Речь, в частности, о бронетранспортерах, броневиках, танках, бронированных автомобилях для эвакуации раненых и всех видах запчастей к ним.

В настоящее время идет работа над будущей концепцией Сил обороны Украины. Поэтому партнеры также должны понимать, как им нужно планировать свои бюджеты и разгон собственного производства. Союзники будут поддерживать Украину, однако каждая страна должна понимать в чем.

Если, допустим, у нас 2 типа Leopard: Leopard 1 и Leopard 2. Что это значит? А это значит, что на базе Leopard 1, на его шасси ездит Gepard – это тоже Leopard 1, ездит бронированная машина Marder. То есть, кто-то должен ремонтировать, обслуживать. Leopard 2 тоже кто-то должен обслуживать,

– отметил глава оборонного ведомства.

Речь также о подготовке украинских военных, обновлении бригад и формировании новых. По словам министра обороны, практически во всех странах продолжается подготовка либо с конкретными видами оружия, либо техники, либо обычная подготовка молодого бойца – от окопа, его штурма, тактической медицины, оказания помощи и т.д.

Что известно о следующей встрече в формате "Рамштайн": смотрите видео

Помощи меньше не стало

Резников рассказал, что никто из партнеров не провалился вниз в денежном эквиваленте помощи Украине. Просто у многих союзников уже нет какого-то оружия. Особенно говорится о Литве, Латвии, Эстонии, Люксембурге и Польше.

Они, добавил министр обороны, отдают все, что могут, ведь верят в победу Украины и в то, что нужно победить врага на поле боя. А враг для всех этих стран – именно Россия. Также эти страны запустили инвестиции в производство, гуманитарную помощь или в госпитали.

"В процентном понимании от их ВВП, они – чемпионы. Но у них не такие бюджеты как в США, Великобритании, Германии или Франции, потому что они чемпионы по объему в деньгах. Но в процентах – те маленькие страны будут чемпионами", – сказал Резников.

По его словам, тренда на снижение западной помощи точно нет. Он отметил, что осенью возродится политическая активность парламентов. Они будут принимать решение, сколько денег нужно заложить в свою обороноспособность и помощь Украине в 2024 году.

Почему важен "Рамштайн", который будет осенью? Потому что мы будем коммуницировать. Наши видения будущего и на последующие годы, чтобы они тоже это услышали от нас, оценили, где они готовы быть нашими партнерами и дальше, и заложили это в свои бюджетные планы,

– подчеркнул министр обороны Украины.

Что известно о прошедшей встрече