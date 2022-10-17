Вооружение от "Рамштайна": что эффективно отработало и чего не хватает на фронте

После шестой встречи "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список оружия, которое Украина получила как военную помощь с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В частности речь идет о системах ПВО, РСЗО, артиллерии, зенитно-ракетных комплексах и многом другом. Список предоставленого нам оружия поражает, однако во время войны мало оружия не бывает, и всегда нужно больше, ведь оно точно не заржавеет. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание Мы о таком оружии даже и не мечтали, – Арестович о "Рамштайне" после атак России

Что больше всего помогло ВСУ

Он отметил, что один из важнейших видов вооружения из представленного Резниковым списка – это, конечно, артиллерия 155-го калибра, отработавшая на фронте "на пять с плюсом". По словам эксперта, ее никак нельзя сравнивать со старой советской артиллерией 152-го калибра, которая стреляет совсем не так далеко и мощно.

HIMARS – это вообще "хит сезона", хотя им уже по меньшей мере несколько десятков лет. То есть не только HIMARS, но и другие реактивные системы залпового огня, M270 и MARS и боеприпасы к ним. Те ракеты, которые у нас есть, M31 с дальностью до 80 километров, конечно, сделали свой вклад,

– констатировал Свитан.

Какое еще оружие нужно Украине

Эксперт подчеркнул, что до пусковых установок РСЗО хотелось бы получить дальнобойные ракеты ATACMS, стреляющие на 300 километров, а может даже и PrSM с дальностью до 500 километров. "То есть мы где-то из-под Шостки могли бы достать до Москвы", – отметил он.

Кроме того, Украина нуждается и в самолетах, например, F16, которые могут нести ракеты, используемые в ЗРК NASAMS и IRIS-T, которые передают нам и по "Рамштайну". Также, чтобы прикрыть страну на дальних подступах, был бы полезен комплекс ПВО Patriot.

"Не помешали бы "Томагавки", которые мы просим, но не видим. "Томагавки" – это ракеты, так называемое паритетное оружие, которое может работать по России до глубины 2 – 2,5 тысячи километров. До Урала мы могли бы поражать военные объекты, аэродромы, места хранения и места пусков, то есть обезопасить наше небо и землю, по крайней мере, от авиационного и ракетного видов поражения», – добавил Свитан.

К тому же критически не хватает украинской армии и танков. Да, Abrams и Leopard 2 существенно помогли бы нашим военным, несмотря на то, что это тяжелые танки, которые были нужны летом. Хотя этот комплекс вооружения в пакетах помощи Украины пока не виден, по мнению военного эксперта, переговоры о поставках танков все же идут.

Роман Свитан прокомментировал военную помощь Украине: смотрите видео

Результаты последнего "Рамштайна"

Очередное заседание в формате "Рамштайн" состоялось 12 октября после массированных ракетных атак по Украине накануне. Поскольку стало ясно, что Россия нацелилась на критическую инфраструктуру Украины, союзники нашего государства обсуждали прежде всего поставки систем противовоздушной обороны.

Также на встрече Контактной группы не забыли и о предоставлении Украине реактивной артиллерии, танков, боевых машин и бронетранспортеров. Вместе с тем, военный эксперт Петр Черник отметил, что не все то, о чем говорили на "Рамштайне", вышло в публичное пространство. По его словам, до 70% того, что дадут Украине по результатам этой встречи, не будет озвучено.