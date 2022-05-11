Как в Рамштайне: Пентагон собирает новую встречу союзников для оказания помощи Украине

По всему миру продолжают помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Для этого Пентагон объявил об очередной встрече союзников. Во время нее обсудят помощь, которую окажут нашему государству.

До конца мая еще раз должны собрать руководители оборонных министерств стран-союзников Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Обсудят военную помощь украинской армии

Кирби отметил, что в этом месяце будет проведена еще одна подобная встреча. Правда, в этот раз она пройдет в онлайн-формате. Более того, он отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин стремится, чтобы соответствующие встречи проходили каждый месяц.

Поэтому, скорее всего, все они будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено,

– заметил пресс-секретарь Кирби.

Он отметил также, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен пообщаться с Ллойдом Остином. Они обсудят организационные моменты, связанные со встречей глав оборонных министерств.

Джон Кирби также отметил важность военной помощи Великобритании Украине. Он отметил, что это государство играет очень важную роль. Оно занимается в том числе координацией поставки оружия из разных уголков мира на ключевые базы. А уже оттуда вооружение следует непосредственно в руки Вооруженных Сил Украины.

Весь мир дает оружие Украине

Из самого важного – Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Сделал он это 9 мая. В день, когда Россия проводила празднование Дня Победы. Эксперты уже называют соответствующее решение президента США настоящей оплеухой Путину. Заметим, что Палата представителей одобрила документ еще 28 апреля.

В Германии долго не хотели давать вооружение Украине. Мол, не было для этого веских оснований. Однако теперь канцлер Шольц отметил, что государство продолжит поставлять нам вооружение. В этот раз он подчеркнул, что Владимир Путин не оставляет своими действиями иного выбора.

Позже глава МИД Германии подчеркнула, что нашему государству будут поставлять современное оружие. Также Германия займется обучением наших военных, чтобы они эффективно использовали оснащение в противостоянии российским захватчикам.

А еще Палата представителей США приняла законопроект. В нем говорится о предоставлении Украине поддержки в размере 40 миллиардов долларов.

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