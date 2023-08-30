Может стать следующей жертвой: как Кадыров перестраховывается после смерти Пригожина
Рамзан Кадыров может стать следующим в очереди на ликвидацию после Евгения Пригожина. Он и сам это чувствует, а потому перестраховывается в мерах собственной безопасности.
Об этом 24 Каналу отметил правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев. При необходимости Путин легко может заменить Кадырова.
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Что ждет Кадырова
Единственным преимуществом Рамзана Кадырова для Владимира Путина является его безжалостная жажда убийств и расправы. Он – инструмент грязных дел в руках российского диктатора.
"Его можно заменить формалистом, который предложит механизм как остаться чистым. Замену Кадырова примут легче, чем его сейчас терпеть", - отметил Янгулбаев.
Поэтому чеченский боевик должен обосновывать и оправдывать свою значимость перед Путиным. В его случае это будет происходить за счет насилия "во имя" сохранения государственности России. Впрочем, Кадыров очень опасается за свою безопасность.
И теперь ездит в Москву поездом. Его мать с момента убийства ее мужа переживала каждый полет Кадырова в Москву. Постоянно молилась. Теперь он сам перестраховывается. Но это не перестрахует его от случайного схождения поезда с рельсов,
– предположил правозащитник.
Поэтому дальнейшая судьба Кадырова будет зависеть только от его поведения.
Рамзан Кадыров: последние новости
- Кадыров может повторить судьбу Пригожина. После его ликвидации российский силовой аппарат может обернуться против других влиятельных лиц, угрожающих его существованию. Поскольку он долгое время считался союзником вагнеровца.
- Чеченский боевик всеми силами пытается доказать свою лояльность к российскому диктатору. Хотя и о Пригожине Кадыров говорил с определенной лояльностью.
- Кремлевские боты пытаются создать положительный имидж Рамзану Кадырову. Они начали расхваливать его и называть "патриотом" в комментариях под постом о кадыке.