Отказывают почки: какой прогноз дают врачи Кадырову

Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Вероятно, он проходит лечение диализом из-за отказа почек.

Об этом 24 Каналу рассказала оперная артистка, видеоблогерша и экc-депутат госдумы России Мария Максакова, заметив, что именно обследование является целью его поездок за границу. О плохом состоянии здоровья чеченского узурпатора еще в марте сообщало издание Bild.

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Что происходит с Кадыровым

Кадыров испытывает серьезные проблемы с почками, а его поездку в Мекку тоже связывают с необходимостью проходить обследование или готовиться к операции по пересадке почки.

Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо,

– сказала экс-депутат госдумы России.

Мария Максакова рассказала о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео

Скорее всего, Кадыров искал страны, где ему смогли бы помочь и остановился на Саудовской Аравии или ОАЭ. Но, судя по его публикациям в сети, даже там не дают никаких гарантий.

Судя по его тиктокам, в которых он заявил, что хочет жить не долго, а ярко, то, наверное, прогнозы даже этих врачей оказались неблагоприятными,

– заметила Максакова.

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