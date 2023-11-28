Кадыров активно начал операцию "наследник", – политтехнолог предположил, к чему он готовится

В сети активизировался самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров. "Дон" заявил, что 3 тысячи чеченских бойцов готовы выехать на так называемую "СВО" в Украину.

Также чеченский лидер упорно "обвешивает" своего сына Адама Кадырова наградами. Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, к чему он готовится.

Интересно Три мотива: Гудков предположил, для чего хитрый Кадыров зовет Путина в Чечню

"Дон" готовится передать "трон"

"Кадыров активно начал операцию "наследник". Мы видим, как его сына награждают наградами и орденами. Скоро будет как Леонид Брежнев", – отметил Тизенгаузен.

орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой";

орден "Дуслик" – "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия";

6 октября Рамзан Кадыров предоставил своему сыну Адаму звание "героя Чечни".

16-летний сын скандального главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил уже третью награду:

Кадыров понимает, что вскоре придется покидать пост главы Чечни из-за состояния здоровья или других причин. Поэтому активно популяризирует своего сына как "лучшего преемника" Чечни.

Кроме того, высшие руководящие должности в Чечне занимают три категории:

Родственники Рамзана Кадырова. Односельчане "Дона". Близкие и лояльные к чеченскому руководителю люди.

Он решил, прежде чем Путин заявит о своем выдвижении в президенты, зафиксировать до конца 2023 года свой труд. Поскольку он всегда просит немало денег, а на замену отправляет пострелять "тиктокеров", они возвращаются и на том все,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Кадыров боится повторить судьбу других террористов

По словам Тизенгаузена, у Кадырова происходит метание по синусоиде – от пика активности в сети до тотального исчезновения из информационного пространства. Глава Чечни очень волнуется за собственную безопасность и здоровье.

Он выписал себе часть тяжелой вагнеровской техники. Он выписал себе системы ПВО, о которых просил еще больше года назад. Он волнуется, что по нему "прилетит" беспилотник и что-то с ним произойдет,

– подчеркнул политтехнолог.

Тизенгаузен о роли Кадырова в России: смотреть видео

К примеру, как случилось с иранским генералом Касемом Сулеймани, командовавшим спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. Подразделение отвечало за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.

Последнее заявление Рамзана Кадырова

27 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своих соцсетях, что три тысячи чеченских бойцов из новых подразделений минобороны и росгвардии готовы выехать в зону спецоперации в Украине.

Речь идет о полках "Ахмат – Россия" и "Ахмат – Чечня", а также батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского.

По словам Кадырова, большинство из бойцов имеют за плечами опыт участия в боевых действиях во время так называемой "СВО", что каждый прошел подготовку у "лучших инструкторов" в Российском университете спецсилы.

Кадыров отметил, что "бойцы уже готовы выехать в зону "СВО" для противодействия агрессии со стороны киевского режима и НАТО".

Погиб Сулеймани 2 января 2020 года в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада в Ираке. В Пентагоне заявили, что атака проводилась по распоряжению президента Штатов Дональда Трампа, назвавшего убитого генерала "террористом номер один в мире". По мнению хозяина Белого дома, Сулеймани "планировал неизбежные нападения" на американцев.