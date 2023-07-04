Был вынужден выйти на связь: что на самом деле со здоровьем Кадырова

Рамзан Кадыров прервал молчание и на днях вышел на связь. К тому же не сам, а со своим соратником Адамом Делимхановым, который, вероятно, был тяжело ранен в Украине. Соответствующее видео появилось в сети и свидетельствовать оно может о том, что у так называемого главы Чечни действительно очень серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом 24 Каналу рассказал политический блогер и общественный деятель Ислам Белокиев. Он назвал четкие признаки и предположил, что на самом деле с Делимхановым.

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Очень плохие дела Кадырова

По словам Белокиева, ранее распространялась информация, что Кадыров при смерти. Мол, он пропустил встречу глав регионов с Владимиром Путиным, лично не поздравил население с национальным праздником Курбан-байрам, а его сын на своей странице в соцсети начал выкладывать видео о том, как сложно потерять отца.

"Когда слухи начали распространяться, когда мы начали об этом публиковать – это сильно подорвало его авторитет. И он был вынужден выйти на связь", – сказал общественный деятель.

Ислам Белокиев о состоянии здоровья Кадырова: смотреть видео

Так, 2 июля в сети начало распространяться видео, записанное вроде бы Кадыровым. На кадрах собственно он и, вероятно, Адам Делимханов, который ранее мог быть тяжело ранен в Украине. По словам Белокиева, у Кадырова серьезные проблемы с почками и даже процедура диализа – очищение крови – ему уже не помогает.

Не исключаем, что они вкололи в него всевозможные препараты, чтобы он смог хоть как-то себя показать. Мы видим почерневшую руку от капельниц, следы от катетеров, опухшее лицо,

– подчеркнул детали он.

Не лучшие дела Делимханова

Судя по этому анализу, дела у Кадырова действительно плохие. Поэтому его слова в видео, мол, "долго жить мы все равно не хотим", имеют свое реальное значение. Соответственно такое же затруднительное состояние может быть и у самого Делимханова.

"Мы не исключаем возможности, что он был ранен. Не исключено, что их накачали лекарством, а возможно, у него есть ранения, которые они скрывают", – добавил Белокиев.

Кадыров может быть при смерти: последние новости

Еще в марте говорилось о плохом состоянии здоровья Кадырова. Тогда он тоже долгое время не появлялся на публике, но со временем встретился с предводителем боевиков Денисом Пушилиным. На руке у так называемого головы Чечни заметили устройство похожее на переносной пульсоксиметр, следящий за уровнем кислорода в крови.

В украинской разведке предполагают, что проблемы со здоровьем у Кадырова из-за употребления наркотических веществ, которые первоначально могли быть допингом. Именно поэтому так называемый глава Чечни кардинально изменился внешне. Вероятно, он может проходить лечение у российских и зарубежных специалистов.

На днях сын Кадырова Адам на своей странице в инстаграме опубликовал сообщение, где он назвал отца "ориентиром" и попросил "высшие силы его беречь".

в украинской разведке подтвердили, что Делимханов получил тяжелое ранение конечностей и у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое распространяется по сети, Кадыров не показывал его полностью. Вероятно, Делимханов нуждается в лечении за границей и может находиться в Арабских Эмиратах.