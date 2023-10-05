Пытается задобрить: почему Путин ужасно боится потерять Кадырова
Владимир Путин не в первый раз пытается удовлетворить пожелания Рамзана Кадырова. Хоть и лидер Чечни вроде бы под властью Путина, но и сам российский президент зависит от Кадырова.
Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что на протяжении своего "царствования" Путин часто шел Кадыров на уступки. Традиция остается неизменной и по сей день.
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Путин боится чеченцев
После частично закрытой встречи с Владимиром Путиным 28 сентября Рамзан Кадыров сказал, что он "воин Путина". А в ответ диктатор пообещал главе Чечни построить в Москве мечеть. Поговаривают, что сейчас идет исламизация России, потому что Путин, боясь дестабилизации в Чечне, пытается задобрить Кадырова.
Это древняя действительность. Путин хотел сохранить определенные права мусульман, понимая, что это население не представляет большого процента в России, но оно чрезвычайно опаснее, чем коренные россияне,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Вообще говоря, россияне пассивны, а мусульмане – активны. В этом есть и религиозный и исторический фактор.
"Путин очень этого боялся и потому, кстати, проиграл Чеченскую войну и сам это признал. Он поставил отца Кадырова, а затем и его сына с единственным социальным контрактом для Кремля, что они будут держать в узде этих "исламских террористов". За это Россия будет ежегодно выплачивать им дань. Чечня – это активный источник опасности", – заметил экс-разведчик.
Сергей Жирнов о попытках Путина задобрить Кадырова: смотрите видео
"Поблажки" для чеченцев
Интересно заметить, что за последнее время Владимир Путин больше всего угнетает российских националистов – взять хотя бы историю со смертью Евгения Пригожина или заключение Игоря Стрелкова-Гиркина.
В то же время, когда мусульманин Кадыров (Адам, 15-летний сын Рамзана Кадырова – 24 Канал) всячески издевается над россиянином, избил его в волгоградском СИЗО, где подростка вообще не должно быть, то да, никто ничего не делает,
– отметил Жирнов.
Есть информация, что омбудсмен Чечни вроде бы начал расследование по правонарушению. Однако это не просто правонарушение. Избиение человека, находящегося в СИЗО под следствием, – это уголовное преступление, к которому причастны и работники, как это все допустили. Причиной издевательств со стороны Кадырова-младшего стало то, что обвиняемый якобы сжег Коран.
Собственно, причина этого должна совсем не интересовать следствие. Однако очень сомнительно, что в России или тем более в Чечне вынесут какое-то наказание сыну Кадырова.
Состояние Кадырова: что известно
- На фоне многочисленных слухов о плохом состоянии здоровья лидера Чечни, в Кремле выпустили видео рабочей встречи Путина и Кадырова. Однако даже на этой записи "Дон" смотрится не слишком хорошо. Он не мог формулировать предложение, имел одышку, хотя сидел на стуле. Для того чтобы он смог говорить хоть что-то, Кадырову дали листик с подсказками. Шрифт там был огромный. Все это притом, что видео называют не новым. Так что подозрения в болезни Кадырова только возросли.
- В Главном управлении разведки рассказали, что Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Представитель ГУР МО также добавил, что у главы Чечни был ряд неудачных вмешательств, да еще последняя операция прошла неудачно. К слову, Андрей Юсов прокомментировал видео Кадырова с Путиным, заметив, что это, вероятно, давняя запись.
- Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев предположил, что Кадыров не выйдет живым из больницы. К нему, вероятно, приглашали врачей из нескольких стран, но и те никак не смогли помочь. Поговаривают, что проблемы Кадырова из-за больных почек.