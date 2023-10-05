Пытается задобрить: почему Путин ужасно боится потерять Кадырова

Владимир Путин не в первый раз пытается удовлетворить пожелания Рамзана Кадырова. Хоть и лидер Чечни вроде бы под властью Путина, но и сам российский президент зависит от Кадырова.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что на протяжении своего "царствования" Путин часто шел Кадыров на уступки. Традиция остается неизменной и по сей день.

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Путин боится чеченцев

После частично закрытой встречи с Владимиром Путиным 28 сентября Рамзан Кадыров сказал, что он "воин Путина". А в ответ диктатор пообещал главе Чечни построить в Москве мечеть. Поговаривают, что сейчас идет исламизация России, потому что Путин, боясь дестабилизации в Чечне, пытается задобрить Кадырова.

Это древняя действительность. Путин хотел сохранить определенные права мусульман, понимая, что это население не представляет большого процента в России, но оно чрезвычайно опаснее, чем коренные россияне,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Вообще говоря, россияне пассивны, а мусульмане – активны. В этом есть и религиозный и исторический фактор.

"Путин очень этого боялся и потому, кстати, проиграл Чеченскую войну и сам это признал. Он поставил отца Кадырова, а затем и его сына с единственным социальным контрактом для Кремля, что они будут держать в узде этих "исламских террористов". За это Россия будет ежегодно выплачивать им дань. Чечня – это активный источник опасности", – заметил экс-разведчик.

Сергей Жирнов о попытках Путина задобрить Кадырова: смотрите видео

"Поблажки" для чеченцев

Интересно заметить, что за последнее время Владимир Путин больше всего угнетает российских националистов – взять хотя бы историю со смертью Евгения Пригожина или заключение Игоря Стрелкова-Гиркина.

В то же время, когда мусульманин Кадыров (Адам, 15-летний сын Рамзана Кадырова – 24 Канал) всячески издевается над россиянином, избил его в волгоградском СИЗО, где подростка вообще не должно быть, то да, никто ничего не делает,

– отметил Жирнов.

Есть информация, что омбудсмен Чечни вроде бы начал расследование по правонарушению. Однако это не просто правонарушение. Избиение человека, находящегося в СИЗО под следствием, – это уголовное преступление, к которому причастны и работники, как это все допустили. Причиной издевательств со стороны Кадырова-младшего стало то, что обвиняемый якобы сжег Коран.

Собственно, причина этого должна совсем не интересовать следствие. Однако очень сомнительно, что в России или тем более в Чечне вынесут какое-то наказание сыну Кадырова.

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