Яд или не яд: Данилов рассказал, что действительно могло произойти с Кадыровым
19 сентября 2023, 00:26Читати новину українською
Рамзан Кадыров – как кот шредингера: в сети уже гуляют слухи о его смерти. В то же время, разведка заявляет, что он пока жив. Хотя и в плохом состоянии.
Секретарь СНБО отметил: уже ни для кого не секрет, что у Кадырова – проблемы со здоровьем. Раньше на него охотились. Это могло привести к обострению болезни Кадырова.
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То, что у Кадырова – проблемы с состоянием здоровья, это известно. Более того, есть такое предположение, что это было отравление. Причем неоднократное отравление, которое дало определенное осложнение системе почек,
– подчеркнул Данилов.
Что говорят в разведке
- В ГУР МО отреагировали на слухи, что Кадыров уже якобы отправился на концерт к Кобзону. Там подчеркнули, что так называемый "глава Чечни" – еще жив. В то же время он находится в тяжелом состоянии. Уже не до тиктоков.
- По данным СМИ, сейчас Кадыров находится в больнице в Москве. Детали о его самочувствии не раскрывают. Однако известно, что Кадыров страдал от проблем с почками.
- Кроме того, в разведке подчеркивали, что Кадыров употребляет наркотические средства. Начинал он с так называемого "допинга".