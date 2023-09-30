Большая проблема для Путина: что означает встреча кремлевского диктатора с Кадыровым

Российский диктатор Владимир Путин провел демонстративную встречу с Рамзаном Кадыровым. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в Кремле, опубликовав видео.

На нем Кадыров рапортует Путину о своих оккупантах, воюющих против Украины. Политолог Игорь Чаленко предположил 24 Каналу, какая настоящая вероятная причина встречи и что может создать для кремлевского террориста самую большую проблему.

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В Кремле "тестируют" переход власти от Кадырова к преемнику

Путину важно держать рядом с собой таких людей, как самопровозглашенный глава Чечни. Ведь тогда у россиян сохраняется чувство стабильности, что якобы "все идет по плану".

По словам Чаленко, если "Дон" умрет, существует большой риск, что дезинтеграция России начнется с Ичкерии. Поэтому Кремль пытается сохранить влияние и управление в Чечне.

Действительно, есть огромные проблемы с Кадыровым, поэтому на Чечне будут "тестировать" механизм преемника. Очевидно, я думаю, преемником будет Ахмат Кадыров – сын Рамзана Кадырова,

– заметил Игорь Чаленко.

По его мнению, частые упоминания в России лозунги "Ахмат – сила!" связаны не только с Рамзаном Кадыровым – вероятнее всего, это подготовка политического перехода к 17-летнему сыну, который вскоре станет совершеннолетним.

Что означает встреча Путина с Кадыровым: смотреть видео

Какая главная проблема для российского диктатора

Также, вероятно, происходит "тестирование" нового преемника в России. Ведь социологический опрос, опубликованный Украинским институтом будущего, говорит о том, что более 50% россиян хотят услышать от Путина имя преемника.

И это, кстати, большая проблема для самого Путина, желающего править до 2036 года. Но в обществе уже есть запрос на смену,

– подчеркнул Чаленко.

Что известно о встречах Кадырова и Путина