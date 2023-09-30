Большая проблема для Путина: что означает встреча кремлевского диктатора с Кадыровым
Российский диктатор Владимир Путин провел демонстративную встречу с Рамзаном Кадыровым. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в Кремле, опубликовав видео.
На нем Кадыров рапортует Путину о своих оккупантах, воюющих против Украины. Политолог Игорь Чаленко предположил 24 Каналу, какая настоящая вероятная причина встречи и что может создать для кремлевского террориста самую большую проблему.
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В Кремле "тестируют" переход власти от Кадырова к преемнику
Путину важно держать рядом с собой таких людей, как самопровозглашенный глава Чечни. Ведь тогда у россиян сохраняется чувство стабильности, что якобы "все идет по плану".
По словам Чаленко, если "Дон" умрет, существует большой риск, что дезинтеграция России начнется с Ичкерии. Поэтому Кремль пытается сохранить влияние и управление в Чечне.
Действительно, есть огромные проблемы с Кадыровым, поэтому на Чечне будут "тестировать" механизм преемника. Очевидно, я думаю, преемником будет Ахмат Кадыров – сын Рамзана Кадырова,
– заметил Игорь Чаленко.
По его мнению, частые упоминания в России лозунги "Ахмат – сила!" связаны не только с Рамзаном Кадыровым – вероятнее всего, это подготовка политического перехода к 17-летнему сыну, который вскоре станет совершеннолетним.
Что означает встреча Путина с Кадыровым: смотреть видео
Какая главная проблема для российского диктатора
Также, вероятно, происходит "тестирование" нового преемника в России. Ведь социологический опрос, опубликованный Украинским институтом будущего, говорит о том, что более 50% россиян хотят услышать от Путина имя преемника.
И это, кстати, большая проблема для самого Путина, желающего править до 2036 года. Но в обществе уже есть запрос на смену,
– подчеркнул Чаленко.
Что известно о встречах Кадырова и Путина
- Самопровозглашенный глава Чечни впервые после слухов о его тяжелую болезнь появился на официальной встрече, да еще и в Кремле, где переговорил с Путиным. Российскому диктатору Кадыров рассказал об "успехах" на гуманитарных и военных направлениях.
- Также он заверил Путина, что на войне российская армия "выполняет задачи". И "никакие "Абрамусы" (танки Abrams) ей "не страшны".
- Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов предположил, что эта встреча Путина и Кадырова, вероятно, состоялась раньше и только сейчас это видео было решено обнародовать. Он отметил, что встреча якобы состоялась 28 сентября днем в 12:50, а в 13:11 уже выложили видео разговоры российского диктатора с Кадыровым.