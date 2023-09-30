На ньому Кадиров рапортує Путіну про своїх окупантів, які воюють проти України. Політолог Ігор Чаленко припустив 24 Каналу, яка справжня ймовірна причина зустрічі та що для кремлівського терориста може стати найбільшою проблемою.

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У Кремлі "тестують" перехід влади від Кадирова до наступника

Путіну важливо тримати поряд із собою таких людей як самопроголошений глава Чечні. Адже тоді в росіян зберігається відчуття стабільності, що буцімто "все йде за планом".

За словами Чаленка, якщо "Дон" помре, то існує великий ризик, що дезінтеграція Росії розпочнеться з Ічкерії. Тому Кремль наразі намагається зберегти вплив та управління у Чечні.

Дійсно, є величезні проблеми із Кадировим, тому на Чечні "тестуватимуть" механізм наступника. Очевидно, я думаю, наступником буде Ахмат Кадиров – син Рамзана Кадирова,

– зауважив Ігор Чаленко.

На його думку, часті згадування в Росії гасла "Ахмат – сила!" пов'язані не лише із Рамзаном Кадировим – найімовірніше, це підготовка політичного переходу до 17 річного сина, який незабаром стане повнолітнім.

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Яка найголовніша проблема для російського диктатора

Також, імовірно, наразі відбувається "тестування" нового наступника у Росії. Адже соціологічне опитування, опубліковане Українським інститутом майбутнього, говорить про те, що понад 50% росіян хочуть почути від Путіна ім'я наступника.

І це, до речі, велика проблема для самого Путіна, який хоче правити до 2036 року. Але у суспільстві вже є запит на зміну,

– наголосив Чаленко.

Що відомо про зустріч Кадирова та Путіна