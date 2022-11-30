Кадыров неожиданно заговорил о мире: о чем это может свидетельствовать
Главарь Чечни Рамзан Кадыров неожиданно заговорил, что его военные якобы не начинают бой без предложения мирно разрешить ситуацию. Так он отреагировал на заявление Папы Римского, что буряты и чеченцы – самые жестокие военные российской армии. В целом, в последнее время Кадыров уменьшил свою публичную активность.
Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, за последние месяцы Кадыров резко изменил свою риторику. После наступательных действий в Северодонецке и Лисичанске он вообще говорил, что потом россияне пойдут на Польшу. Но сейчас он перестал распространять подобные агрессивные заявления.
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Он много вбрасывал заявлений, а сейчас успокоился. Вероятно в Кремле ему сказали не делать таких дурных заявлений. Он стал чуть более осторожным. И сейчас говорит все в рамках тренда на замирение и проведения переговоров с Украиной,
– отметил Фейгин.
Непонятно почему духовные лидеры позволяют народам идти на войну против Украины
Как отметил Фейгин, Папа Римский отличался неоднозначными заявлениями о войне в Украине. Но сделал много важного. К примеру, он был одним из тех, кто занимался освобождением украинских защитников "Азовстали".
Сейчас Папа начинает больше от себя говорить, как это произошло в случае с заявлением о бурятах и чеченцах. Фейгин удивлен, как вообще их религиозные лидеры позволяют этим народам ехать на войну против Украины.
Своевременно было бы духовным лидерам обратиться к своим народам, чтобы они не поддерживали эту бойню и не шли на совершение военных преступлений. На этот счет нужно вести дискуссии. Надеюсь, что когда-нибудь придет время и таким обсуждениям,
– рассказал Фейгин.
Фейгин прокомментировал последнее заявление Кадырова о мире: смотрите видео
Кадыров хочет превратить оккупированную Луганщину в собственный халифат
- По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Кадыров хочет на время получить полный контроль над временно оккупированной территорией Луганской области. Для этого он послал на Донбасс своих людей, которые должны отстранить представителей оккупационной администрации.
- Кроме того, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Кремль хочет сдерживать влияние владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Для этого они хотят создать альтернативные карманные армии.
- Как считает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, Путин не сможет найти преемника. Вероятнее всего, будущее России – распад.